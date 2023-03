Ovechkin célébrera avec sa maman

Les Capitals de Washington tiendront mardi une cérémonie pour souligner qu’Alexander Ovechkin a devancé Gordie Howe au deuxième rang des buteurs de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) et le Russe pourra célébrer son accomplissement avec sa famille.

La mère du franc-tireur russe Tatyana est aux États-Unis depuis le décès de son époux et du père d’Ovechkin. Le capitaine des «Caps» se réjouit de pouvoir passer du temps avec elle.

«C’est super, a dit celui dont les propos ont été rapportés par le site web de la LNH. Elle aime passer du temps ici, du temps avec nous. Ça faisait un moment.»

«Chaque journée est une journée importante pour nous, a aussi affirmé Ovechkin. Nous nous serrons les coudes et nous tentons de faire tout ce qui est possible pour être ensemble et nous aider les uns les autres.»

En février, le vétéran de 37 ans est retourné en Russie pour accompagner son paternel dans ses derniers moments. Il a raté quatre matchs des siens.

«Le soutien que j’ai reçu a été incroyable, a indiqué Ovechkin. Ce furent des journées difficiles, mais l’équipe m’a énormément aidé.»

Pour revenir à la cérémonie qui se déroulera avant l’affrontement contre les Blue Jackets de Columbus au Capital One Arena, les Capitals célébreront le moment où leur joueur a inscrit ses 801e et 802e buts en carrière.

Ovechkin a atteint ce plateau important le 23 décembre, lors d’un duel contre les Jets de Winnipeg. Il devançait ainsi le légendaire Gordie Howe dont le fils Mark sera de la cérémonie.

«C'est un moment très spécial et le simple fait d'avoir marqué 800 buts dans la LNH est quelque chose de spécial, a noté Ovechkin. Ce fut un immense honneur d'atteindre ce plateau et je dois aller de l'avant.»

Un record à sa portée

Depuis, «Ovi» a fait grimper son compteur à 819 buts en carrière. Il se trouve donc à 75 réussites du record de 894 filets de Wayne Gretzky.

Ovechkin est encore à quelques saisons de possiblement rejoindre et dépasser le célèbre numéro 99, mais il est à un seul but de battre un autre de ses records.

Actuellement, il a amassé 39 buts en 2022-2023. Il pourrait et devrait donc atteindre le plateau des 40 filets pendant une saison pour la 13e fois, ce qui n’a jamais été fait dans l’histoire de la LNH.

Questionné à ce sujet, Ovechkin a indiqué ne pas trop y penser et qu’il se concentrait à aider son équipe à gagner des matchs.

«Nous devons y aller un match à la fois, a-t-il dit. Nous gardons espoir, nous devons simplement faire notre travail.»

Avant les affrontements de mardi soir, les Capitals accusaient six points de retard sur les Panthers de la Floride, la formation qui occupe le dernier rang parmi les équipes repêchées pour les séries dans l’Association de l’Est.

Si jamais le club de Washington n’arrive pas à redresser la barque, les «Caps» rateront les éliminatoires pour la première fois depuis la campagne 2013-2014.