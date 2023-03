Les vedettes de la MLS ont rendez-vous avec Arsenal

Les joueurs de la Major League Soccer (MLS) sélectionnés pour le match des étoiles du circuit auront l’occasion de se mesurer à l’un des prestigieux clubs de la Première Ligue anglaise : l’Arsenal FC.

C’est ce qu’a annoncé le circuit Garber, mardi.

L’équipe, 13 fois championne d’Angleterre, sera de passage au Audi Field, à Washington, en juillet. C’est Wayne Rooney qui sera l’entraîneur-chef de la formation de la MLS, lui qui occupe les mêmes fonctions pour le D.C. United.

Ce sera la troisième présence de Rooney au match des étoiles de la MLS, puisqu’il y a participé comme joueur avec Manchester United en 2011 et comme représentant du D.C. United en 2019.

«J’ai eu la chance de voir le développement et la croissance de la Major League Soccer d’abord comme joueur et maintenant comme entraîneur. L’occasion de diriger les meilleurs éléments de notre ligue contre Arsenal, l’une des meilleures équipes de la Première Ligue, sera un grand moment pour moi et une expérience inoubliable pour nos partisans ici à Washington», a déclaré Rooney dans un communiqué de la MLS.

Les joueurs d’Arsenal affronteront par ailleurs les athlètes de la MLS dans un concours d’habiletés tenu le mardi 18 juillet. Le match aura pour sa part lieu le lendemain.

«C’est vraiment super de pouvoir jouer contre les étoiles de la MLS, a indiqué l’entraîneur-chef d’Arsenal, Mikel Arteta. Notre passage aux États-Unis l’an dernier était vraiment un bon moyen de nous préparer pour la saison et nous avons de nouveau hâte de renouer avec nos partisans américains. Le match contre les étoiles de la MLS sera un excellent défi en vue de notre saison 2023-2024.»