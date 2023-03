Les Islanders au plus fort de la course

Les Islanders de New York sont toujours en pleine lutte aux séries éliminatoires et ils tenteront mardi soir de remporter un troisième match consécutif alors qu'ils accueilleront les Maple Leafs de Toronto.

Ce match vous sera présenté sur TVA Sports et TVA Sports Direct à compter de 19h30 avec un avant-match dès 19h.

La troupe de Lane Lambert a 80 points au compteur, soit un de plus que les Panthers de la Floride et deux de plus que les Penguins de Pittsburgh, présentement exclus du portrait.

Les Islanders ont cependant disputé un match de plus que les Panthers et les Penguins, donc chaque rencontre sera d'une importance capitale d'ici la fin de la campagne.

De leur côté, les Maple Leafs veulent gagner un troisième match de suite pour conserver l'avantage de la glace dans leur éventuelle série de premier tour face au Lightning de Tampa Bay.

Un festival offensif ensuite?

Cette rencontre sera suivie du duel opposant les Canucks de Vancouver aux Golden Knights de Vegas, dès 22h.

Cet affrontement pourrait donner droit à plusieurs buts puisque les Canucks sont parmi les 15 meilleures équipes offensives de la Ligue nationale de hockey, tout comme les Golden Knights, et sont parmi les cinq pires défensivement.

Si du côté des Canucks on tente seulement de bien terminer la saison, chez les Golden Knights, on veut le premier rang de la section Pacifique.

Les hommes de Bruce Cassidy trônent présentement au sommet avec 92 points, mais à égalité avec les Kings de Los Angeles, qui ont cependant joué un match de plus.