La maison de Bo Horvat est en vente et elle coûte un peu cher

L’attaquant Bo Horvat a mis en vente sa propriété située dans le secteur de Point Grey, à Vancouver, et il demande la somme de 5,599 millions $.

Tel que précisé sur le site spécialisé realtor.ca, la maison s’est retrouvée sur le marché le 21 février 2023, soit environ trois semaines après la transaction ayant fait passer le hockeyeur des Canucks aux Islanders de New York. Le quotidien «Vancouver Sun» a rapporté lundi que le coût d’acquisition de celle-ci fut de 4,95 millions $ en décembre 2020; cependant, des documents du gouvernement indiquent qu’elle a été octroyée pour 4,421 millions $ en juillet 2022.

Le futur acheteur mettra la main sur une maison d’une dizaine d’années comprenant un garage pouvant accueillir trois voitures et un vert de golf servant à peaufiner les coups roulés. C’est sans compter quatre chambres à coucher et cinq salles de bain, ainsi qu’un gymnase avec tout l’équipement nécessaire et une grande salle de cinéma. Les taxes annuelles sont estimées à 17 000 $ approximativement.

Horvat a pour sa part déboursé 3,1 millions $US pour une propriété se trouvant à environ 10 kilomètres de l’UBS Arena. D’après le même journal, elle occupe un espace de 3700 pieds carrés et totalise cinq chambres à coucher.