Jayden Struble: «Il n’a pas une grosse progression»

Le défenseur Jayden Struble et l’attaquant Emil Heineman donneront un coup de main au Rocket de Laval lors du dernier droit de la saison dans la Ligue américaine de hockey. Ainsi, le défenseur athlétique et l’attaquant qui a été acquis dans l’échange envoyant Tyler Toffoli à Calgary tenteront de se faire valoir sous les ordres de Jean-François Houle.

En 31 parties avec l’Université Northeastern, Struble a amassé 11 points et maintenu un différentiel de +8. Toutefois, il en faudra plus pour impressionner l’ex-entraîneur du Rocket, notamment, Joël Bouchard.

«Premièrement, je les (Struble et Heineman) connais un peu. On va commencer par Jayden Struble, a souligné Bouchard lors de l’émission JiC sur les ondes de TVA Sports, mardi. [...] Il ne faut pas toujours regarder les statistiques, mais c’est sûr qu’il n’a pas une grosse progression.

«Je l’ai regardé beaucoup sur les bandes vidéo. Je le connais un peu, je connais son style. On l’avait même repêché avec l’Armada du temps qu’on repêchait des joueurs américains. Un athlète, mais quand tu le regardes, j’ai rarement vu ça, un défenseur qui joue 20 à 22-23 minutes par match, mais pas vraiment d’avantage numérique, pas de désavantage numérique. Pour moi c’est un projet. Il va devoir se trouver une chaise à la Xhekaj, un edge. Même s’il a certains outils, je pense que son jeu collectif et ses lectures du jeu vont être à améliorer.»

Ainsi, Bouchard n’a pas tout à fait abandonné dans son cas, mais il est clair qu’il n’a pas des étoiles dans les yeux lorsqu’il le regarde jouer.

«On est peut-être un peu déçus, a continué Bouchard. C’est un ancien client de Kent Hughes et on l’avait en très haute estime. J’ai toujours eu certaines réserves parce que je vois le côté athlétique, mais il y a un côté collectif, une adaptation [...] on va lui laisser le temps.»

