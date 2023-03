«C'est plus facile de les convaincre» - Martin St-Louis

Martin St-Louis était bien heureux de la victoire de son équipe contre le Lightning, mardi.

Après la rencontre, l'entraîneur-chef des Canadiens a déclaré qu'il s'agissait d'un pas dans la bonne direction pour la culture de l'équipe.

Voyez son point de presse dans la vidéo ci-dessus.

«J'ai aimé notre match. C'est une bonne dose de confiance pour le groupe de joueurs et pour le personnel d'entraîneurs. On veut convaincre nos joueurs d'adhérer à certaines choses. Lorsqu'on obtient des bons résultats, c'est plus facile de les convaincre.»

