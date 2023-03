Un Québécois à la rescousse des Sabres?

Le gardien québécois Devon Levin a rencontré les journalistes de Buffalo, lundi midi, afin d’exprimer sa joie d’avoir signé un contrat avec les Sabres, une équipe qu’il souhaite représenter pendant de nombreuses années.

L’athlète de 21 ans a paraphé une entente d’entrée de trois ans, vendredi, et le finaliste à l’obtention du trophée Hobey-Baker, remis au joueur par excellence de la NCAA, poursuivra sa saison de rêve avec l’organisation de l’État de New York. Ayant brillé avec les Huskies de l’université Northeastern, Levi prend déjà ses aises.

«Je sentais que dans mon cœur, je voulais être un Sabre et je suis si heureux d’être ici. Je partage beaucoup de valeurs morales et de façons de voir les choses avec ce groupe», a-t-il commenté en conférence de presse.

Voilà d’ailleurs de bonnes nouvelles pour le directeur général Kevyn Adams, qui a affirmé vendredi qu’il espère voir le vétéran Craig Anderson, 41 ans, jouer un rôle de mentor auprès de l’espoir ayant été choisi au 212e rang du repêchage de la Ligue nationale en 2020.

«À nos yeux, il importait d’intégrer rapidement Devon à notre formation. On veut s’assurer de le rendre à l’aise, a affirmé Adams quelques jours auparavant. C’est primordial de miser sur quelqu’un comme Craig Anderson pour effectuer du tutorat dans une courte période et permettre à Devon de commencer du bon pied. Nous verrons ensuite à partir de là, un jour à la fois. Mais pour son développement, considérant où nous en sommes, c’est un moment critique. Il doit apprendre et progresser avec nous.»

Un peu de pression

Le soutien offert à Levi sera donc pris très au sérieux, puisque le natif de Dollard-des-Ormeaux est très bien perçu. Certains le comparent d’ailleurs à Ryan Miller, un ancien gros nom des Sabres, ou à Connor Hellebuyck, des Jets de Winnipeg. Cependant, il ne semble pas trop s’en faire avec cette pression.

«C’est très bien de me retrouver en compagnie de gardiens aussi incroyables. [...] Il y en a eu beaucoup ayant connu de longues carrières dans la LNH. C’est vraiment un honneur, surtout qu’ici, il y avait Ryan Miller et les duos de gardiens étaient solides. Obtenir les encouragements de tout le monde et faire partie de cette organisation ici, c’est gratifiant», a-t-il affirmé.

Levi a 21 ans et 83 jours. S’il est utilisé dans une partie d’ici la fin du calendrier régulier, il deviendra le quatrième gardien le plus jeune de l’histoire du club à avoir disputé un match. Martin Biron détient la palme de la précocité à 18 ans et 133 jours, 55 jours devant Tom Barrasso.