Power Rankings : semaine du 20 mars

Depuis le début de la saison, Montréal se classe parmi les pires clubs de la LNH en tirs de l’enclave et chances de marquer, autant en attaque que défensivement.

Les gardiens ont fait des petits miracles toute la saison, mais la chance a finalement laissé sa place à la dure réalité. Les Canadiens ont accordé 26 buts en quatre matchs, dont sept en une période contre les Panthers, et ont maintenant échappé neuf de leurs 10 derniers matchs.

Le calendrier du CH ne sera pas facile non plus, avec leurs deux prochains matchs qui sont contre le Lightning et les Bruins.

Avec seulement douze matchs à la saison, Montréal est présentement au 28e rang.