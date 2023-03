Renaud Lavoie est revenu sur le sujet de l’abolition des bagarres dans la LHJMQ, lundi, dans sa chronique quotidienne à l’émission «JiC» sur les ondes de TVA Sports.

Depuis cette décision, «le Québec est devenu la risée du hockey», a-t-il affirmé.

«On fait rire de nous dans le milieu du hockey, où personne ne comprend la direction que nous prenons. Je lis Le Journal de Montréal tous les jours et je n'ai pas vu un seul article dans les cinq dernières années sur les problèmes des bagarres dans la LHJMQ. Je ne sais pas où la CAQ trouve le problème. Je ne le trouve pas, je ne le vois pas et je ne le sens pas.»

Le journaliste de TVA Sports n’adhère pas à l’argument selon lequel les combats devraient être interdits au Québec puisque c’est déjà le cas aux États-Unis.

«Les gens à la maison ont raison de dire que les joueurs n’ont pas le droit de se battre dans la NCAA. Je vais vous répéter que les gars portent des grilles complètes dans la NCAA. Il y a pas mal de coups qui se donnent, mais de jeter les gants contre quelqu’un qui a une grille complète, je vous souhaite bonne chance.

«Il va falloir modifier plusieurs choses d’après moi si on veut empêcher les bagarres (dans la LHJMQ). On va leur dire de jouer avec des grilles complètes? Est-ce que c’est ce qu’on veut? Ou on veut garder les joueurs sur la patinoire honnêtes et responsables et quand il y a un geste violent sur la glace, on répond de ses actes?»

Renaud Lavoie précise cependant que ce ne sont pas tous les joueurs qui devraient faire parler leurs poings. Il a donné l’exemple de Nikolaj Ehlers, qui a dû regretter d’avoir jeté les gants devant Brayden Schenn, comme vous le constaterez dans la vidéo ci-dessus.