Le fils de Daniel Brière accusé

Le fils de l’ancien joueur et actuel directeur général intérimaire des Flyers de Philadelphie, Daniel Brière, a été inculpé relativement à son geste répréhensible commis le 11 mars.

Le site goerie.com a indiqué lundi que Carson Brière, un hockeyeur de 23 ans de la formation de l’université Mercyhurst, fait face à des accusations de méfait criminel et de conduite désordonnée, tout comme un porte-couleurs de l’équipe de crosse de la même institution, Patrick Carrozzi. Plus précisément, les chefs d’inculpation ont notamment trait à «de la propriété endommagée et à un complot criminel en vue de commettre un méfait». Les deux hommes se présenteront devant un tribunal d’Erie, en Pennsylvanie, le 22 mai pour leur enquête préliminaire.

Par ailleurs, la même source a rapporté que les athlètes concernés recevront leur acte d’accusation par courrier et n’auront pas à être appréhendés. Pour le chef de méfait de deuxième degré, la peine d’emprisonnement maximale est de deux ans, tandis qu’une amende pouvant aller jusqu’à 5000 $ est possible.

La progéniture de Daniel Brière se trouve dans l’embarras depuis la diffusion sur les réseaux sociaux le montrant en train de projeter un fauteuil roulant au bas d’un escalier à l’intérieur d’un bar; la chaise en question appartenait à une personne avec handicap, Sidney Benes, 22 ans, qui a nécessité l’aide d’amis pour se rendre à la salle de bain située au sous-sol.

Depuis sa mise en ligne par un employé du bar, la vidéo de la caméra de surveillance a été visionnée plus de 39 millions de fois. Pour ce qui est de l’université Mercyhurst, elle a suspendu indéfiniment les deux accusés, ainsi qu’un ami – non inculpé – qui les accompagnait.

Les regrets

Le hockeyeur en question, qui n’a pas été reconnu coupable, a néanmoins fait son mea culpa peu après l’éclatement au grand jour de l’histoire.

«Je suis profondément désolé de mon comportement. Il n’y a aucune excuse pour mes gestes et je ferai tout ce que peux pour racheter ce sérieux manque de jugement», a-t-il mentionné dans un communiqué.

«Je fus en état de choc en voyant les actions de Carson dans cette vidéo partagée sur les réseaux sociaux. Elles sont inexcusables et vont totalement à l’encontre de nos valeurs familiales misant sur le respect envers les gens. Carson est désolé et assume la pleine responsabilité de sa manière d’agir», a de son côté précisé le paternel.

Par contre, ces paroles ne semblent pas émouvoir la victime, qui a perdu ses deux jambes dans un accident de voiture en 2021.

«Ils ont montré leurs vraies couleurs, a écrit Benes sur Twitter, mercredi. Ces êtres sont des ignorants gâtés. Je ne veux pas ruiner leur vie, mais clairement, ils ont seulement reçu une tape sur les doigts durant leur existence. Ils doivent comprendre que leur comportement est inacceptable.»

-D’après l’accusation, les dégâts constatés sur le fauteuil, acheté au coût de 2000 $ approximativement il y a un an, sont substantiels. La poignée du frein gauche fonctionne inadéquatement, les roues peinent en marche avant et la poignée arrière est légèrement courbée.