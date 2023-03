Le départ de Jonathan Drouin confirmé?

Le retard de Jonathan Drouin à la réunion d'équipe des Canadiens, la semaine dernière, pourrait bien avoir sonné le glas de sa carrière à Montréal.

C'est du moins ce que Louis Robitaille a déclaré lors de l'émission «La Poche Bleue le midi», lundi.

«Définitivement pour Jonathan Drouin, je pense que ça vient mettre la cerise sur le sundae. On va passer à autre chose dans son cas.»

De son côté, Maxim Lapierre estime la décision de ramener ou de ne pas ramener le Québécois la saison prochaine doit être basée sur le bilan de son passage à Montréal et non sur les récents succès.

«D'une certaine façon, je pense que ça vient boucler la boucle. Il y a deux semaines, on avait peut-être espoir de lui offrir un autre contrat d'un an à un certain salaire diminué. Je pense qu'on vient de le confirmer, on passe à autre chose. Il a passé des années ici et il a eu des bons moments et des moins bons moments. On doit regarder les cinq dernières saisons pour le juger. On ne peut pas juste regarder 20 matchs.»

Les deux analystes ont toutefois eu un débat corsé à la question si Martin St-Louis aurait pris la même décision avec un joueur vedette dans un moment plus important.

«C'est dur de faire des choses comme ça parce que tu dois être cohérent. Si tu n'es pas cohérent, tu es aussi bien de prendre tes règlements d'équipe et de les mettre à la poubelle. Si tu n'es pas pour les faire respecter par tous les joueurs, c'est là que ça devient plus complexe. Si la situation devait se produire à nouveau avec un autre joueur, ils vont devoir faire la même chose», affirme Louis Robitaille.

Maxim Lapierre ne partageait vraiment pas l'opinion de son collègue.

«Si tu es l'entraîneur et que tu fais ça avec Nick Suzuki à deux matchs des séries, quand tu es à un point de faire les séries, Geoff Molson va descendre dans le vestiaire et te dire de le faire jouer. Je pense que tu dois analyser chaque individu différemment, parce que ce n'est pas tout le monde qui gère sa carrière de la même façon.»

Voyez le segment en question dans la vidéo ci-dessus.