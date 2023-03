Brian Burke est très déçu de James Reimer

Le refus du gardien des Sharks de San Jose James Reimer de porter un chandail de la fierté samedi a suscité de nombreuses réactions et le président des opérations hockey des Penguins de Pittsburgh, Brian Burke, s’est joint aux voix désapprobatrices.

Le dirigeant avait plusieurs raisons de s’exprimer publiquement, car il connaît assez bien Reimer : ce dernier a porté l’uniforme des Maple Leafs de Toronto pendant plus de cinq saisons à compter de 2010 et Burke a œuvré comme directeur général du club entre 2008 et 2013.

Puis, l’ex-DG reste un grand partisan des droits de la communauté LBGTQIA+, puisque son fils Brendan, décédé dans un accident de voiture en février 2010, était gai. Ayant lancé le projet You Can Play en 2012 avec un autre de ses fils, Patrick, pour mettre fin à l’homophobie dans le sport, il n’est pas resté insensible à la décision du gardien.

«Je répète que je suis extrêmement déçu. Je souhaite que les joueurs comprennent : ces chandails ont tout à voir avec l’inclusion et l’accueil de tout le monde. Un hockeyeur portant les couleurs de la fierté sur son dossard ou le ruban de la palette de son bâton n’endosse pas automatiquement un ensemble de valeurs ou ne milite pas pour cette cause. Il dit plutôt que vous êtes le bienvenu ici. Et c’est le cas dans chaque édifice de la Ligue nationale», a déclaré Burke au réseau NBC Sports.

Foi en Dieu

Samedi, Reimer a justifié sa décision par ses croyances religieuses.

«Durant toute ma carrière de 13 années dans la LNH, j’ai été un chrétien. Pas seulement en principe, mais aussi dans la façon dont je choisis de vivre ma vie quotidiennement. J’ai foi en Jésus Christ, mort sur la croix pour mes péchés et qui me demande en retour d’aimer tout le monde et de croire en lui, a-t-il mentionné aux médias en marge de l’affrontement contre les Islanders de New York. Je crois fermement que la vie de chaque personne compte et que la communauté LGBTQIA+ devrait être la bienvenue dans tous les aspects du sport du hockey.»