Bennedict Mathurin revient dans une défaite

Malgré le retour au jeu de Bennedict Mathurin, les Pacers de l’Indiana n’ont pas fait le poids contre les Hornets de Charlotte et se sont inclinés 115 à 109, lundi soir, au Spectrum Center.

L’équipe du Québécois a ainsi perdu un troisième match à ses quatre dernières sorties. De plus, elle a baissé pavillon contre une formation qui n’a amassé que sa 23e victoire de la saison. Les Hornets occupent l’avant-dernier rang du classement dans l’Association de l’Est.

Les Pacers avaient portant bien amorcé la rencontre et avaient une avance de 18 points après le premier quart. Les favoris de la foule ont toutefois eu le meilleur lors de tous les autres quarts de ce duel. Kelly Oubre a sonné la charge pour les vainqueurs, amassant au passage 28 points. Terry Rozier et Gordon Hayward ont aussi bien fait avec des récoltes respectives de 23 et 22 points.

Pour revenir à Mathurin, le natif de Montréal-Nord effectuait un retour à l’action après avoir raté les quatre derniers matchs des siens, et ce, en raison d’une blessure à une cheville. Utilisé comme partant, il a amassé 18 points, trois rebonds et deux mentions d’assistance en 30 minutes de jeu.

Myles Turner et Buddy Hield ont chacun obtenu 20 points dans la défaite.