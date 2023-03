Valérie Grenier en bronze pour conclure la saison

(Sportcom) – Valérie Grenier a conclu sa saison de superbe façon en montant sur la troisième marche du podium du slalom géant des finales de la Coupe du monde de ski alpin, dimanche, à Soldeu, dans la Principauté d’Andorre.

La skieuse du club du Mont-Tremblant était provisoirement deuxième derrière l’Américaine Mikaela Shiffrin après la première manche. Elle a commis quelques erreurs à sa deuxième descente, mais a tout de même pu être assez rapide pour signer son troisième podium de la saison après sa victoire au slalom géant de Kranjska Gora, en Slovénie, et une troisième place obtenue à la compétition par équipe mixte en parallèle aux Championnats du monde.

Shiffrin a remporté la course devant la Norvégienne Thea Louise Stjernesund (+0,06 seconde). Grenier a accusé un retard de 0,20 seconde sur l’Américaine qui a aussi mis la main sur le globe de cristal de la spécialité.

Emile Nadeau monte sur un premier podium en Coupe du monde

(Sportcom) – Le rideau est tombé dimanche sur la saison des sauts en ski acrobatique avec deux Québécois médaillés de bronze. Émile Nadeau a goûté au podium pour la première fois de sa carrière à la finale de la Coupe du monde disputée au Kazakhstan, tandis que Marion Thénault a reçu sa quatrième médaille de la saison.

À la Coupe du monde d’Engadin, plus tôt cette saison en Suisse, Nadeau avait trop de rotation dans un de ses sauts. Cela a laissé des traces. À l’entraînement, il hésitait dans ses manœuvres et il a dû s’ajuster afin de retrouver sa confiance.

Le skieur de Prévost est parvenu à s’adapter et à prendre provisoirement la tête en super-finale avec 96,83 points. Trois sauteurs devaient encore s’élancer. Après que le Suisse Pirmin Werner (118,55) ait devancé Nadeau, l’Américain Christopher Lillis a raté son saut, assurant du même coup une place sur le podium au jeune Québécois.

«Je ne pensais pas que c’était possible ! Je savais que les trois prochains étaient forts et pouvaient me battre. Quand j’ai entendu le pointage de Chris Lillis, je n’ai pas compris sur le coup ! C’était vraiment le fun, juste du bonheur», a relaté Nadeau, qui a pris part à sa première super-finale cette saison.

Le Suisse Noe Roth a gagné l’or (123,00). Également en action, Miha Fontaine et Alexandre Duchaine ont fini 9e et 14e.

Ski de fond : les Canadiens 12es, Liliane Gagnon poursuit son apprentissage

(Sportcom) – Les Québécois Antoine Cyr, Katherine Stewart-Jones et Liliane Gagnon ont fait équipe avec l’Albertain Russell Kennedy pour conclure le relais mixte 4x5 km de la Coupe du monde de ski de fond de Falun au 12e rang, dimanche, en Suède.

Cyr a amorcé la course en style classique et a maintenu son équipe dans le groupe de tête pour passer le relais à Stewart-Jones. L’athlète de Chelsea a ensuite terminé son relais en septième place et Kennedy a fait monter sa formation d’un rang. Dernière relayeuse, Gagnon a glissé de six places et a été la 12e à franchir la ligne d’arrivée avec un retard de 1 minute 19,1 secondes.

Le quatuor Suède 1 a conclu au premier rang devant Norvège 1 (+4,6 secondes) et Allemagne 1 (+6,4 secondes).

«Je ne pense pas avoir connu ma meilleure course, mais ce n’était pas ma pire non plus, a reconnu Gagnon. Le niveau de compétition est relevé et pour moi, qui suis jeune et nouvelle dans le circuit, c’est quand même une grosse marche de me battre contre des filles qui finissent dans le top-15 en Coupe du monde.»