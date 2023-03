VanVleet et les Raptors ont le vent dans les voiles

Les Raptors de Toronto sont bien conscients de la besogne à abattre d’ici la fin de la campagne. Ils l’ont démontré en dominant leurs adversaires pour un troisième match de suite, samedi, battant les Timberwolves du Minnesota 122 à 107.

Grâce à des victoires par 15 points ou plus face aux Nuggets de Denver, au Thunder d’Oklahoma City et aux «T-Wolves», la troupe de Nick Nurse n’est plus qu’à un match de la barre des ,500. Elle présente un dossier de 35-36, bonne pour le neuvième rang de l’association de l’Est.

Fred VanVleet a été excellent dans le match du jour en récoltant 28 points et sept mentions d’assistance. Pascal Siakam (27 points, 10 rebonds) et Jacob Poeltl (14 points, 11 rebonds) ont aussi mis l’épaule à la roue pour les «Raps».

Le Montréalais Chris Boucher n’a pas souvent noirci la feuille de pointage, mais a effectué un jeu clé à la fin du troisième quart, tandis que les visiteurs n’accusaient qu’un retard de quatre points. Le Québécois a bloqué la tentative de Naz Reid, a récupéré le rebond défensif et a réussi un lancer du centre-ville.

Il a terminé la rencontre avec cinq points, quatre rebonds, deux vols et autant de tirs bloqués.

Reid a été le joueur le plus efficace chez les Timberwolves même s’il n’a eu droit qu’à 20 minutes de jeu. Il a amassé 22 points. Rudy Gobert a quant à lui complété un double-double de 14 points et 12 rebonds.

Direction Milwaukee pour les Raptors, qui affronteront les Bucks dès dimanche.