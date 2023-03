Paris sportifs: les meilleures offres de dimanche sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du dimanche 19 mars qui en valent le détour.

Tennis: Elena Rybakina c. Aryna Sabalenka

La cinquième fois sera-t-elle la bonne pour Elena Rybakina? Elle aura le couteau entre les dents, deux mois après avoir perdu la finale des Internationaux d’Australie face à la Biélorusse. L’athlète kazakhe a fait écarquiller bien des yeux, vendredi, en écrasant la première raquette mondiale, Iga Swiatek, en deux manches de 6-2.

Sabalenka a aussi été dominante lors de ses deux derniers duels, se défaisant aisément de Maria Sakkari et Coco Gauff. Il est particulièrement difficile de prédire l’issue de la finale d’Indian Wells, mais on peut s’attendre à une chaude lutte de plusieurs heures.

Prédiction : Total de jeux - Plus de 20,5 - 1,52

Basketball : Suns de Phoenix c. Thunder d’Oklahoma City

Malgré sa neuvième place dans l’association de l’Ouest de la NBA, le Thunder est redoutable dans les dernières semaines, ayant remporté six de ses huit dernières sorties. Il a toutefois été loin d’être convaincant face aux Raptors de Toronto, jeudi, dans une défaite de 128 à 111.

Luguentz Dort et ses coéquipiers auront un défi de taille à relever lorsqu’ils accueilleront les Suns. À leur dernier rendez-vous, il y a une dizaine de jours, Devin Booker avait amassé 44 points dans une victoire dominante de l’équipe de Phoenix. Les Suns ont connu beaucoup de succès sur la route récemment, avec huit victoires à leurs 11 derniers matchs à l'étranger.

Prédiction : Victoire des Suns de Phoenix - 1,95

Hockey: Capitals de Washington c. Wild du Minnesota

Les Bruins de Boston, encore eux, ont mis fin à la séquence de 14 matchs avec au moins un point du Wild, samedi. Il n’est pas rare dans le sport professionnel qu’une série de défaites suit immédiatement une séquence victorieuse.

Après avoir été déclassés par les «Oursons», les hommes de Dean Evason disputeront un deuxième match en 24 heures, et les Capitals pourraient s’avérer un client plus costaud qu’en apparence. Alexander Ovechkin n’est qu’à trois filets du plateau des 40 et il pourrait s’amuser aux dépens d’une équipe fatiguée.

Prédiction: Victoire des Capitals de Washington - 2,35