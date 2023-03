La ville de Philadelphie promet de vous charmer!

Entre les trésors du Philadelphia Museum of Art, l’ambiance animée d’un match des Flyers et la richesse de lieux historiques emblématiques comme l’Independance Hall et la Liberty Bell, la ville de Philadelphie, dans l’État de Pennsylvanie, promet de vous charmer!

«Si on additionne les événements sportifs et les activités culturelles, il est difficile de rivaliser avec Philadelphie», affirme Marc-André Perreault.

De nombreux parcs, musées et bâtiments historiques sont regroupés dans les quartiers du centre-ville que vous prendrez plaisir à explorer à pied. Ensuite, un petit tour de taxi suffit pour vous propulser sur sa scène sportive, où les amateurs de football, de baseball, de basketball et de hockey se réunissent dans une ambiance électrisante.

Voyez la capsule dans la vidéo ci-dessus.