James Reimer imite Ivan Provorov

À l’instar d’Ivan Provorov, le gardien des Sharks de San Jose James Reimer a justifié sa décision de refuser de porter un chandail de la fierté en invoquant des motifs religieux.

Les Sharks célébreront leur soirée annuelle de la fierté, samedi, lorsqu’ils recevront la visite des Islanders de New York. On ne pourra toutefois pas voir Reimer arborer leur dossard spécial visant à sensibiliser le public aux enjeux de la communauté LBGTQIA+.

Le Manitobain de 35 ans a rencontré les médias, pendant l’après-midi, pour expliquer sa décision.

«Durant toute ma carrière de 13 années dans la Ligue nationale de hockey (LNH), j’ai été un chrétien. Pas seulement en principe, mais aussi dans la façon dont je choisis de vivre ma vie quotidiennement. J’ai foi en Jésus Christ, qui est mort sur la croix pour mes péchés, et qui me demande en retour d’aimer tout le monde et de croire en lui.

«Je ne ressens de la haine pour personne et j’ai toujours voulu traiter tout le monde sur mon chemin avec respect et gentillesse. Dans ce cas précis, j’ai choisi de ne pas soutenir une initiative qui va à l’encontre de mes croyances, qui sont basées sur la Bible.

«Je crois fermement que la vie de chaque personne compte, et que la communauté LGBTQIA+ devrait être la bienvenue dans tous les aspects du sport du hockey.»

Le capitaine des Sharks, Logan Couture, a expliqué qu'il respectait la décision de son coéquipier, sans l'endosser pour autant.

«Chaque individu est différent et a ses propres croyances. Le reste de l’équipe va porter le chandail. Je crois que les gars dans le vestiaire sont très excités de l’arborer et de célébrer l’occasion.

«Le hockey est à son meilleur quand tout le monde est inclus. Je crois qu’il s’agit d’un sport inclusif. Nous voulons que ce soit le cas.»

La formation californienne avait annoncé, quelques heures plus tôt, qu’elle allait utiliser sa plateforme tout au long de la soirée pour informer ses partisans au sujet des enjeux touchant la communauté LGBTQIA+. Elle a aussi réagi par voie de communiqué à la décision controversée de Reimer.

«[...] Nous faisons la promotion de standards [d’égalité et d’inclusion] mais nous reconnaissons aussi l’importance de la liberté d’expression, peu importe le sujet ou la cause», peut-on lire dans la déclaration.

Au mois de janvier, le membre des Flyers de Philadelphie Ivan Provorov avait lui aussi refusé de porter un chandail arc-en-ciel pour des motifs religieux.

Le Wild du Minnesota, les Islanders et les Rangers de New York ont aussi annulé le port de dossards spéciaux pour la fierté dans les derniers mois.