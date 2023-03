«Drouin a régressé énormément»

Chaque fois que les Canadiens affrontent le Lightning, on revient sur le fameux échange entre Mikhail Sergachev et Jonathan Drouin en 2017.

Six ans plus tard, il ne fait aucun doute que le Lightning a «gagné haut la main» cette transaction. Alors que Sergachev a poursuivi sa progression à Tampa Bay, Drouin, lui, «a reculé énormément», a affirmé l’ancien entraîneur Michel Therrien dans l’émission d’avant-match à TVA Sports, samedi soir.

«C’est facile à dire après coup, mais il ne faut pas oublier que la transaction était bonne pour les deux équipes à ce moment-là. Drouin était un troisième choix au total au repêchage et avait connu des séries éliminatoires exceptionnelles. Il montrait beaucoup de potentiel», a rappelé Therrien.

«Dans le cas de Sergachev, le Canadien était conscient qu’il était un bon défenseur et qu’il allait éventuellement jouer sur les deux premières paires, a-t-il enchaîné. Il avait même commencé la saison à Montréal pour qu’il apprenne ce qu’est la LNH pour l’aider dans son développement. Mais force est d’admettre que le Lightning a gagné haut la main cet échange. Depuis, on n’a vu aucune progression chez Drouin. Au contraire, il a reculé énormément.»

«Sur le coup, tout le monde le voyait comme une future star, mais malheureusement ça ne s’est pas avéré positif pour le Canadien», a conclu Therrien.

Notre collaborateur a également critiqué Drouin pour avoir raté une réunion d’équipe à Tampa Bay vendredi matin, si bien que Martin St-Louis l’a empêché de s’entraîner en après-midi.

Therrien approuve cette décision. «Avec seulement un but en un an et demi, il aurait pu se garder une petite gêne... pour être poli.»

«Je suis tout à fait d’accord avec la décision de Martin. Pour amener une nouvelle culture, ça prend de la discipline et une bonne attitude.»

Voyez l’intervention complète de Michel Therrien dans la vidéo ci-dessus.