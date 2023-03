Mission ardue à Tampa

Les Canadiens de Montréal et le Lightning s’affrontent, ce soir, à Tampa, dans le premier match d’un duel aller-retour.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et sur TVA Sports Direct à compter de 18h.

Ayant perdu huit de ses neufs derniers matchs, le CH aura toute une commande sur les bras, puisque le Lightning, bien installé au troisième rang de la section Atlantique, est l’une des meilleures formations de la LNH à domicile avec un dossier de 24-6-5 jusqu’ici cette saison.

Le duel de ce soir est le troisième de la saison entre les deux équipes : le Lightning a remporté les deux premiers et Brandon Hagel, avec trois buts et une aide, a été leur joueur le plus productif dans ces rencontres.

Le dossier à surveiller, dans le camp des Canadiens, sera la situation de l’attaquant Jonathan Drouin, suspendu de l’entraînement d’hier après s’être présenté en retard à une réunion d’équipe.

Si l’entraîneur du Tricolore, Martin St-Louis, devait montrer le chemin de la passerelle à Drouin ce soir, il devrait se débrouiller avec seulement 11 attaquants en uniforme.

Le CH cherchera à se ressaisir, ce soir, après avoir donné neuf buts aux Panthers, dont sept en première période, il y a deux jours.

St-Louis a indiqué hier que le Québécois Samuel Montembeault devrait obtenir le départ, ce soir, devant le filet.