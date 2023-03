Vincent Lecavalier et Martin St-Louis immortels à Tampa Bay

TAMPA | Il y a 30 ans s’amorçait l’une des plus improbables histoires à succès de la LNH: du hockey viable en Floride. Lancé par une idée en apparence farfelue de Phil Esposito, le Lightning disputait sa première saison.

Après des débuts cahoteux, cette concession s’est hissée au rang des plus crédibles. Trois bannières de champions de la coupe Stanley flottent au plafond du Amalie Arena, celles de 2004, de 2020 et de 2021.

Preuve du succès de cette concession, le Lightning inaugure, ce week-end, son propre Temple de la Renommée. Lors d’une cérémonie tenue vendredi soir au Amalie Arena, l’organisation floridienne a admis dans ce panthéon ses trois premiers membres: Martin St-Louis, Vincent Lecavalier et, bien sûr, Esposito lui-même.

« C’est flatteur, mais c’est difficile à le savourer pleinement. J’ai la tête pas mal ailleurs», a d’abord déclaré St-Louis, éprouvant toujours de la difficulté à digérer la défaite de la veille.

L’actuel entraîneur-chef du Canadien a disputé 972 matchs dans l’uniforme du Lightning. Il est le meneur de l’histoire de l’équipe avec 588 passes. Jusqu’à récemment, il dominait également la colonne des pointeurs avec 953 points.

« Je suis vraiment content de voir que le Lightning ait créé ça. Je trouve important qu’on valorise les joueurs qui ont eu un impact ici à Tampa, a-t-il ajouté par la suite. Je ne peux pas être plus fier de faire partie du premier groupe avec Phil et Vincent. »

« On a grandi ensemble »

À ce jour, St-Louis et Lecavalier sont les seuls joueurs dont le numéro flotte dans les hauteurs du domicile du Lightning. Bien qu’ils ont suivi un parcours différent pour se rendre dans la LNH, ils ont éclos et grandi ensemble.

« On a eu besoin l’un de l’autre pour atteindre notre potentiel. Vincent, c’était le premier centre avec qui je me sentais comme avec Éric Perrin, a décrit St-Louis. On savait où l’autre se trouvait sur la glace. En plus, avec lui, c’est rare que je me faisais bardasser. »

Lecavalier n’est donc pas étranger au fait que St-Louis ait remporté deux trophées Art Ross du meilleur pointeur et un trophée Hart, remis au joueur le plus utile.

« Si je revenais au banc et que je disais qu’un gars avait été vicieux, la présence suivante, Vincent ne jouait pas au hockey. Ce n’était pas un batailleur, mais pour un gars qui a compté 50 buts, il pouvait se pogner avec n’importe qui. Ça me rendait plus gros et ça me donnait plus d’espace. »

Lecavalier a également eu de bons mots pour son grand complice.

« C’est un grand honneur. Martin et moi, on a grandi ensemble dans l’organisation. Quand il est arrivé, c’était comme un grand frère. Il m’a beaucoup aidé dans ma carrière. »

Comme un frère

Repêché au tout premier rang de la séance de sélection de 1998, Lecavalier fut la première vedette du Lightning. Celle sur qui l’organisation fondait beaucoup d’espoir dans son désir de sortir des bas-fonds du classement et de populariser le hockey.

L’athlète originaire de l’Île-Bizard est celui qui a porté le plus souvent cet uniforme (1037 matchs). Il fut le premier marqueur de 50 buts et le premier récipiendaire du trophée Maurice-Richard de l’équipe. Toutefois, le jeune de 18 ans se demandait bien dans quel environnement il mettait les pieds lorsqu’il s’est pointé à son premier camp d’entraînement.

« Je suis arrivé au mois d’août. Il faisait tellement chaud. Les deux premiers mois, je ne comprenais pas trop dans quoi je m’embarquais », a lancé Lecavalier.

« On a fini parmi les derniers pendant quelques autres saisons encore, mais ça m’a donné l’occasion de jouer dans la LNH à 18 ans. Si j’avais été repêché à Dallas ou Detroit, je n’aurais probablement pas fait l’équipe. Ça m’a permis de monter plus rapidement et de jouer pour Jacques Demers. Ça m’a donné l’élan pour amorcer ma carrière. »

Grâce à Esposito

Autant Lecavalier et St-Louis ont été importants l’un pour l’autre, autant ils sont reconnaissants auprès de Phil Esposito.

« C’est lui qui occupait le poste de directeur général lorsque j’ai été repêché. Il était venu me voir jouer à Rimouski et à Québec, dans les séries. Il a joué un grand rôle dans le fait que je suis ici à Tampa », a mentionné Lecavalier.

« Sans Phil, on ne se parle probablement pas ici. Oui, il a connu une excellente carrière comme joueur. Mais ce qu’il a fait ici à Tampa, c’est extraordinaire », a souligné St-Louis.

Non. Sans lui, il n’y aurait jamais eu de hockey à Tampa.