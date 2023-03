Un vice-président diversité et inclusion chez Hockey Canada

Hockey Canada a embauché vendredi Irfan Chaudhry à titre de vice-président, diversité et inclusion, poste qu’il occupera dès le 12 avril.

Le nouveau dirigeant de la fédération nationale se joindra à une organisation ayant subi de nombreuses transformations au cours des derniers mois. D’ailleurs, en décembre, l’ancien athlète noir Hugh L. Fraser, devenu juriste en droit sportif, a obtenu la présidence du conseil d’administration, tandis que l’avocate québécoise Julie Duranceau fait partie du C.A. regroupant cinq femmes et quatre hommes.

Figure éminente du mouvement pour la diversité, l’inclusion et la défense des droits de la personne, Chaudhry a travaillé à l’Université MacEwan, où il dirigeait un bureau spécialisé en la matière. Membre bénévole du C.A. de la Commission de police d’Edmonton, il siège également au Comité national de spécialistes sur la lutte contre la radicalisation menant à la violence de Sécurité publique Canada et au comité de lutte contre les crimes motivés par la haine de l’Alberta, en plus d’agir à titre de conseiller auprès du Conseil canadien des femmes musulmanes.

«L’embauche d’Irfan représente un ajout de taille pour Hockey Canada, a affirmé dans un communiqué Denise Pattyn, première vice-présidente, personnel, culture et inclusion. Nous avons la conviction qu’il saura orchestrer la vision et la stratégie requises pour créer et soutenir une culture au hockey qui met de l’avant l’équité, la diversité et l’inclusion. Ses réalisations et son bagage en enseignement supérieur ainsi que dans le sport seront d’une aide précieuse pour l’organisation.»

Honoré

«C’est pour moi un honneur de me joindre à Hockey Canada, a déclaré de son côté le principal concerné. On assiste à une période de transformation dans le sport actuellement et je me réjouis à l’idée de poursuivre le travail de fond que mène le groupe consultatif sur la diversité et l’inclusion et d’instaurer une véritable culture d’inclusion au sein de l’organisation ainsi que dans tout l’écosystème du hockey aux quatre coins du pays.»

Hockey Canada a traversé une forte tempête en 2022, les membres du C.A. précédent remettant leur démission après de nombreux appels à ce propos en provenance notamment du gouvernement fédéral. Celui-ci se disait insatisfait des réponses fournies par les dirigeants relativement à la gestion de cas d’agressions sexuelles, particulièrement la création d’un fonds servant à régler des poursuites liées à ce type de crime. Dans la dernière année, de nombreux commanditaires d’importance au pays ont mis fin à leur association avec l’organisation.