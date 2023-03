Paris sportifs: les meilleures offres de samedi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du samedi 18 mars qui en valent le détour.

Arts martiaux mixtes: Rafael Fiziev c. Justin Gaethje

Aucune ceinture n’est en jeu entre ces deux spectaculaires athlètes des poids légers, mais ce combat est presque aussi attendu que le pugilat principal de l’UFC 286, qui mettra en vedette Leon Edwards et Kamaru Usman. Gaethje, des États-Unis, et Fiziev, de l'Azerbaïdjan, sont deux marchands de K.-O. qui n’ont pas froid aux yeux. Ce dernier, qui a mis fin à ses quatre derniers combats de façon prématurée, a promis de «manger le cœur de son adversaire» et a dit qu’il avait «hâte de jouer avec lui». Même son de cloche du côté de Gaethje, qui a prédit un combat explosif et un K.-O. On peut s’attendre à ce qu’ils risquent le tout pour le tout dès les premières secondes du round initial.

Prédiction: Total de rounds - Moins de 1,5 – 2,36

Tennis: Carlos Alcaraz c. Jannik Sinner

Quand Carlos Alcaraz est sur une lancée, il est presque impossible de l’arrêter. Le prodigieux Espagnol s’est aisément défait du Québécois Félix Auger-Aliassime en quart de finale et n’a pas échappé une seule manche depuis le début de son parcours à Indian Wells. Après avoir éliminé le favori local Taylor Fritz, Sinner a toutefois le vent dans les voiles et il pourrait déjà participer à une troisième finale en 2023. L’Italien est sorti victorieux de deux de ses trois derniers duels l’opposant à Alcaraz, mais a baissé pavillon à leur dernier rendez-vous, sur surface dure, aux Internationaux des États-Unis. À moins d’une surprise, ce match de demi-finale en sera un âprement disputé et une troisième manche devrait être nécessaire.

Prédiction: Victoire de Carlos Alcaraz en trois manches – 3,90

Baseball : États-Unis c. Venezuela

Les champions en titre de la Classique mondiale de baseball de 2019 sont de retour dans la phase éliminatoire. Les Américains croiseront en quart de finale le Venezuela, qui avec le Japon, a été l’une des deux équipes invaincues des poules. Les États-Unis ont été vaincus par le Mexique 11 à 5, et ont paru faibles contre la Colombie dans une victoire de 3 à 2. La confiance n’est pas à son paroxysme dans ce camp. La formation sud-américaine, elle, est notamment venue à bout de Porto Rico et de la République dominicaine. Ce ne serait pas la première surprise de ce tournoi, alors pourquoi pas?

Prédiction : Victoire du Venezuela – 1,98