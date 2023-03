Mikaël Kingsbury ajoute une médaille d'or à sa collection

Mikaël Kingsbury a conclu sa saison en simple là où il l’avait entamée en décembre : sur la plus haute marche du podium. Il a remporté l’or à la finale des bosses de la Coupe du monde de ski acrobatique disputée vendredi à Almaty, au Kazakhstan.

Le Québécois a dominé la deuxième finale en récoltant 85,67 points. Loin derrière, il y a eu le Kazakh Pavel Kolmakov et ses 78,72 points, ainsi que l’Australien Matt Graham qui a terminé troisième (78,42).

Kingsbury, couronné double champion du monde pour une troisième fois de suite en février, a mis la main sur sa cinquième médaille d’or de la saison en Coupe du monde. Il a aussi été décoré d’argent à cinq occasions.

Son compteur indique maintenant 79 victoires en carrière et il tentera d’atteindre le cap des 80 samedi aux bosses en parallèle, dernière épreuve du calendrier.

Les Québécois Gabriel Dufresne, Julien Viel et Elliot Vaillancourt ont tous pris part à la première finale mercredi et se sont classés 12e, 13e et 14e.