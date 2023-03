March Madness: un excellent départ pour le Québécois Olivier-Maxence Prosper

Le Québécois Olivier-Maxence Prosper et les Golden Eagles de Marquette ont amorcé le tournoi du March Madness avec brio, vendredi, en disposant des Catamounts du Vermont.

Deuxièmes têtes de série de leur portion de tableau, les Golden Eagles étaient largement favoris en vue de ce duel contre les Catamounts (15e) et ils n’ont pas déçu en l’emportant 78 à 61.

L’équipe établie à Milwaukee, au Wisconsin, a inscrit 39 points lors des deux engagements de 20 minutes. Les Catamounts ont réduit l’écart à cinq points en deuxième demie, mais ont vu leurs rivaux se distancer grâce à l’envolée de Kam Jones. L’arrière natif du Tennessee a obtenu les 18 points suivants des siens. Grâce à ses prouesses, la marque est passée de 45 à 40 à 63 à 46.

Jones n’a pas fait cavalier seul dans la victoire pour autant: cinq membres des Golden Eagles ont atteint la dizaine de points, dont Prosper. Le Montréalais format géant a amassé 11 points et six rebonds en 29 minutes de jeu. Il a été le deuxième joueur le plus sollicité de sa formation.

Il s’agit d’une première victoire en 10 ans pour Marquette dans le tournoi le plus prestigieux du basketball collégial.

Au deuxième tour, les Golden Eagles affronteront les Spartans de Michigan State (7e), tombeurs des Trojans de la Caroline du Sud (10e).