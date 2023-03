March Madness: le rêve d’un frère et d’une sœur québécois

Au total, ils sont sept Québécois à prendre part au Championnat national américain de basketball, mieux connu sous le nom de «March Madness». De ce nombre, Olivier-Maxence et Cassandre Prosper, qui sont frère et sœur, auront la chance d’y participer presque en même temps.

Effectivement, Olivier-Maxence, l’un des plus beaux espoirs canadiens et qui a des chances de se faire repêcher dans la NBA, sera en action à 14h45 à Columbus, en Ohio alors que ses Golden Eagles de l’Université Marquette croiseront le fer avec les Catamounts de l’Université du Vermont.

Puis, à 15h30, Cassandre et ses Fighting Irish de l’Université Notre-Dame rivaliseront avec les Thunderbirds de l’Université Southern Utah, sur le campus de son alma mater.

Alors, imaginez la journée de fou que les parents de ces deux athlètes vivront.

«Ça va être une journée incroyable, a souligné Gaétan Prosper, père des deux athlètes. On a déjà des frissons juste à y penser. C’est surréel. On va les suivre de près et de loin, car on ne pourra pas être aux deux matchs en même temps. On aimerait ça être capable de se téléporter, mais par contre, c’est incroyable et on est tellement contents pour eux. Leur travail, leur discipline, leurs efforts acharnés les ont amenés à ce moment-ci.»

D’ailleurs, lui et sa conjointe Guylaine Blanchette étaient également des joueurs de basketball, étant plus jeunes.

«On est une famille de basket et on adore le sport depuis que nous sommes adolescents, a-t-il continué. Les enfants ont suivi depuis qu’ils sont tout jeunes. [...] C’est une affaire de famille et on est très contents qu’ils aient suivi nos pas, mais plus important encore, qu’ils aient suivi leur rêve de jouer au basket. »

