Le Lightning risque de prolonger le supplice du CH

Le Canadien a perdu huit de ses neuf derniers matchs et il ne faut pas s’attendre à davantage de victoires de sa part dans les prochains jours, car le prochain adversaire a repris son erre d’aller le caractérisant depuis belle lurette.

Les partisans du Tricolore souhaitant voir l’équipe chuter davantage au classement pour améliorer ses chances de gagner le derby Connor Bedard se réjouissent de savoir qu’elle se frottera au Lightning de Tampa Bay deux fois de suite : samedi à l’Amalie Arena et mardi au Centre Bell. Et cette semaine, les «Bolts» ont rappelé qu’ils constitueront encore une menace en séries éliminatoires, disposant des Devils au New Jersey 4 à 1, mardi, puis 4 à 3 en fusillade, deux jours plus tard.

Au sein de la section Atlantique, la formation floridienne tente de rattraper les Maple Leafs de Toronto, deuxièmes avec 89 points. Elle en compte un de moins, mais les représentants de la Ville Reine détiennent deux joutes en main. Ainsi, le Lightning s’est mis au travail et le Canadien risque de payer encore la note. D’ailleurs, son capitaine Steven Stamkos a rassuré ses admirateurs en inscrivant deux buts et une mention d’aide, jeudi, le tout suivant une blessure au genou qui l’a tenu à l’écart.

«Vous souhaitez vous sentir le mieux possible dans le dernier droit. Donc, je pense que c’était la bonne décision de manquer le match précédent. Je me sentais 10 fois mieux que la fin de semaine passée et ç’a valu la peine», a-t-il commenté au site NHL.com.

La recette du succès à Tampa passe encore par des performances solides du gardien Andrei Vasilevskiy et un avantage numérique productif; ayant frappé une fois en trois occasions avec un homme en plus, jeudi, le Lightning détient le deuxième meilleur jeu de puissance de la Ligue nationale avec un pourcentage de réussite de 25,5 %.

«Ces deux affrontements face aux Devils représentent une illustration de la manière que nous voulons jouer à l’aube des séries, a indiqué Stamkos, l’auteur du filet en supériorité numérique. Évidemment, Vasi a réalisé de gros arrêts en troisième période quand l’adversaire a forcé la note. Par contre, nous avons trouvé un moyen de gagner contre une très bonne équipe.»

Récolte anémique

Voilà donc des faits qui devraient inciter les ouailles de l’instructeur-chef du Canadien, Martin St-Louis, à se montrer beaucoup plus vigilantes. Vaincu 9 à 5 par les Panthers de la Floride à sa dernière sortie, Montréal a encaissé huit échecs en neuf duels. Et face au Lightning, c’est la panne sèche. Cette saison, il s’est incliné 5 à 1 et 4 à 1 les 17 et 28 décembre.

En incluant la finale de la Coupe Stanley 2021, le CH a signé seulement quatre gains à ses 22 plus récents rendez-vous avec les hommes du pilote Jon Cooper. Quant à Vasilevsky, sa fiche en saison régulière à vie face au Tricolore est de 14-1-2, tandis que sa moyenne de buts alloués de 1,86 et son taux d’efficacité de ,940 témoignent de son avarice à l’égard de ses rivaux.

-Le match Canadien-Lightning prévu samedi sera diffusé sur les ondes de la chaîne TVA Sports à 19 h.