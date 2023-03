Le CH a évité une honte historique

Pour plusieurs partisans et joueurs du Canadien de Montréal, il est temps que la saison régulière prenne fin, certaines récentes soirées ayant été plutôt pénibles à vivre, et l’équipe a d’ailleurs livré une performance atroce, jeudi, à Sunrise.

Les hommes de l’entraîneur-chef Martin St-Louis ont encaissé un cuisant revers de 9 à 5 aux mains des Panthers de la Floride, mais ce que les amateurs retiendront, c’est la pauvre performance livrée au premier tiers, au terme duquel les perdants ont retraité au vestiaire avec un retard de 7 à 3. Il s’agissait de la deuxième fois de la grande histoire de la concession qu’elle était impliquée dans une période de 10 buts : le 26 octobre 1982 au Forum, le Tricolore et les Sabres de Buffalo ont marqué chacun cinq buts à l’engagement initial, en route vers un verdict nul de 7 à 7. De plus, Montréal a égalé une marque de médiocrité avec sept buts donnés en un engagement.

Cependant, ces affrontements dépourvus de toute conscience défensive n’ont pas été les seuls disputés par le Canadien. Voici un retour sur quelques rencontres des dernières décennies que le club aimerait effacer de sa mémoire.

- 2 décembre 1995 : Detroit 11, Montréal 1

Le Bleu-Blanc-Rouge a accordé 11 buts dans six matchs depuis ses débuts dans la Ligue nationale et la plus récente occurrence a malheureusement pour lui forgé son destin durant longtemps. Ce samedi noir au Forum reste dans l’esprit du public québécois ayant vu la dernière partie de Patrick Roy avec le Canadien. «Casseau» a cédé cinq fois au premier vingt et quatre autres fois au suivant avant que l’instructeur Mario Tremblay, visiblement pas d’humeur à plaisanter, le remplace par Pat Jablonski. Roy est retourné au banc, mais a pris la peine de mentionner au président Ronald Corey qu’il s’agissait de son dernier duel avec l’organisation.

Le reste de l’histoire a été maintes fois évoqué. Le gardien a été échangé à l’Avalanche du Colorado quatre jours plus tard et a mené sa nouvelle équipe vers deux coupes Stanley, incluant celle du printemps 1996, éliminant au passage les Red Wings de Detroit qui l’avaient humilié au début décembre.

- 19 octobre 1985 : Montréal 6, Hartford 11

La fois précédente où le Canadien s’est montré aussi généreux date de l’automne 1985. À l’époque, le pilote de première année Jean Perron devait jongler avec sa formation et un ménage à trois devant le filet faisait passablement jaser dans les chaumières. Il s’agissait de la première saison de la carrière de Roy, mais ce soir-là, c’est Steve Penney qui a servi au départ de chair à canon aux Whalers de Hartford. Celui-ci a cédé cinq fois en 13 tirs, étant chassé au profit de la recrue après 13 min 51 s de jeu. Sauf que la situation ne s’est pas améliorée pour les visiteurs, qui tiraient de l’arrière 7 à 2 après 20 minutes.

Le Tricolore s’est approché à deux filets de ses rivaux en période médiane, mais les vainqueurs, menés par un tour du chapeau de Ron Francis et les quatre points de Sylvain Turgeon, ont permis aux Baleiniers de s’imposer 11 à 6 et de faire jouer «Brass Bonanza», leur chanson fétiche suivant chacun de leurs buts, encore et encore.

Néanmoins, le Canadien a pris sa revanche quelques mois plus tard en éliminant Hartford en prolongation du match décisif de la finale de la section Adams pour éventuellement remporter la coupe.

- 4 novembre 2016 : Montréal 0, Columbus 10

La dernière contre-performance de 10 buts alloués du Canadien est vieille de plus de six ans et les oreilles du pauvre gardien Al Montoya souffrent encore à ce jour. Adjoint de Carey Price cette année-là, il a entendu l’insupportable canon du Nationwide Arena de Columbus une dizaine de fois et, étant donné que les siens jouaient à nouveau le lendemain, l’entraîneur-chef Michel Therrien l’a laissé souffrir tout le match. Les Blue Jackets l’ont malmené avec trois buts en première période, cinq autres en deuxième et deux au troisième engagement.

Au nombre des bourreaux de l’homme masqué, notons Josh Anderson. L’actuel attaquant des Glorieux a amassé deux filets et une mention d’aide. Nick Foligno, Cam Atkinson et Scott Hartnell ont également réalisé des doublés aux dépens de Montoya.

- 13 décembre 1992 : Montréal 5, Rangers NY 10

Comme pour le cas de 1985, la Sainte-Flanelle s’est rachetée au printemps suivant en soulevant la coupe. Il reste toutefois que le parcours pour arriver au sommet n’a pas toujours été un chemin tranquille, la troupe de l’entraîneur Jacques Demers connaissant quelques soirées ardues. Au nombre de celles-ci, il y a eu cette visite au Madison Square Garden. Pourtant, l’équipe s’y présentait par un dimanche soir en apparence sans histoire au lendemain d’un gain aux dépens des puissants Bruins de Boston.

Roy ayant besoin d’un repos, Demers a fait confiance à André Racicot devant la cage du CH, sauf que celui-ci aurait préféré demeurer dans l’avion. Le gardien substitut a flanché 10 fois en 31 lancers, incluant quatre fois dans chacune des deux dernières périodes. Chez les Rangers, notons la présence d’Alex Kovalev, qui fut le plus productif avec un but et trois aides. Malgré cette pétarade offensive, New York a manqué les séries cette saison-là.

- 5 novembre 1983 : Boston 10, Montréal 4

La campagne 1983-1984 a été compliquée pour la formation montréalaise, qui a fini sous la barre de ,500 et pris le quatrième échelon de sa division. Cet affrontement avec les Bruins, qui ont fini au sommet de la section cette année-là, a bien reflété le décalage entre les deux équipes. Après 25 min et quelques poussières de jeu, le pointage était de 6 à 1 en faveur des visiteurs au Forum. Les gardiens Rick Wamsley et Richard Sévigny n’ont pu rien faire pour empêcher le massacre auquel l’attaquant Tom Fergus a contribué avec un triplé.

Cependant, Penney a vengé ses coéquipiers au premier tour des séries du printemps subséquent, se montrant magistral pour surprendre Boston en trois rencontres d’affilée.