«Il doit continuer à croire en lui» - J.Thibault

L’ancien gardien de but du Canadien Jocelyn Thibault avait un message pour Samuel Montembeault lors de son passage à l’émission JiC vendredi. «Il doit continuer à croire en lui».

Selon Thibault, pour un gardien de but, tout se passe entre les deux oreilles. «Tout est dans la tête. Techniquement, entre le meilleur gardien de but et un gardien de but plus moyen, il n’y a pas tant de différences. C’est la force mentale, dans l’approche, dans le caractère qui compte».

Celui qui est maintenant à la tête de Hockey Québec croit que Montembeault a très bien répondu à l’état-major des Canadiens qui lui a offert un contrat dans l’entre-saison. «Il a démontré beaucoup de caractère cette année. Il a gagné son poste avec Jake Allen et il montre qu’il est en train d’arriver à maturité et qu’il est en ascension».

Par ailleurs, le directeur général de Hockey Québec accueille de manière positive l’arrivée de Mario Cecchini à titre de commissaire de la LHJMQ. «Tout ce que j’entends sur Monsieur Cecchini comme personne et comme gestionnaire, c’est seulement du positif. C’est l’fun d’avoir quelqu’un qui arrive avec un bagage du monde des affaires et des communications et qui amène une autre perspective».

Thibault espère établir une communication constante entre la LHJMQ et Hockey Québec. «La LHJMQ fait parti du cheminement de l’athlète. Il faut que cette ligue-là deviennent de plus en plus une ligue de développement».

Jocelyn Thibault a également confié à JiC avoir réfléchi au poste de commissaire du circuit junior québécois mais avoir finalement pris la décision de ne pas postuler.

Vous pouvez entendre l’entrevue complète où Jocelyn Thibault aborde avec JiC plusieurs sujets en lien avec Hockey Québec dans la vidéo ci-dessus.