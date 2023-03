CH-Panthers : Une autre situation déplorable

Une autre situation déplorable impliquant des officiels de la Ligue nationale de hockey est survenue jeudi soir, lors du match opposant les Canadiens de Montréal aux Panthers de la Floride.

En effet, le sixième but des Panthers, inscrit par l'attaquant Sam Reinhart, est survenu après un coup de sifflet qui aurait normalement dû arrêter le jeu.

«Les officiels n'ont pas voulu aller voir Martin St-Louis pour donner des explications, a indiqué Renaud Lavoie, vendredi, à JiC. Ç'a pris la pause publicitaire pour que ça arrive, Martin a été très patient, un moment donné, je n'étais pas convaincu qu'il voulait renvoyer ses joueurs sur la patinoire.

«Il aurait vraiment fallu que les officiels sur la glace s'expliquent de la bonne façon sur le coup et non après coup. Comment ça que ce but là est bon?»

Lors de son segment, Renaud Lavoie a également parlé de la soirée importante qui attend Martin St-Louis à Tampa. À voir dans la vidéo ci-dessus.