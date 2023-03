L'histoire se répète pour Kaiden Guhle

L’instructeur-chef du Canadien, Martin St-Louis, est bien conscient des problèmes récents de sa formation, torpillée 9 à 5 par les Panthers de la Floride jeudi, et perdante de huit des neuf dernières confrontations, mais il entend continuer de motiver les troupes d’ici la fin du calendrier régulier.

Le Tricolore peut s’estimer chanceux d’avoir soutiré un gain de 6 à 4 aux Penguins de Pittsburgh, mardi, car depuis le début de la semaine, il a accordé 21 buts en trois sorties. Et en Floride, il a égalé une marque de concession en cédant sept fois durant la seule première période. St-Louis a donc du pain sur la planche pour redonner le sourire à ses hommes qui ont hâte de voir la campagne 2022-2023 se conclure.

«Il faut que tu parles à ton équipe. Il faut que tu aies un plan et un message. Tu ne peux pas simplement passer à autre chose. La première période [de jeudi,], avec le nombre de buts et d’occasions de marquer, je n’ai jamais vraiment fait partie de cela. Il y a eu des rondelles qui touchaient des bâtons et aussi des mauvais bonds. Sauf que même s’il y en a six ou sept, ça reste six ou sept buts», a-t-il déclaré après l’entraînement de vendredi à Tampa.

«Les choses qui nous gardaient vraiment compétitifs pour un bon moment, dont le jeu défensif, on s’en est éloigné tranquillement à partir de la rencontre face au Colorado, a-t-il déploré. Hier fut un autre signe de ça. Il faut ramener le tout à nos standards. Défensivement, on a une structure d’équipe et nos joueurs nous montrent comment ils peuvent exceller et être sur la même longueur d’onde. C’est à eux d’établir ces standards. Et notre rôle à nous, les entraîneurs, c’est de les aider, leur permettre de les atteindre et de rehausser [leur jeu].»

L’histoire se répète pour Guhle

Encore une fois blessé durant le match à Sunrise la veille, le défenseur Kaiden Guhle a manqué l’entraînement de vendredi afin de se soumettre à des traitements.

Pour le moment, il est impossible de confirmer sa présence au duel de samedi face au Lightning. Au cours de l’affrontement de jeudi, il a chuté près du filet des siens en tentant de devancer Colin White, des Panthers de la Floride, pour l’obtention de la rondelle. Son genou gauche a semblé se tordre sur la séquence et il a dû retraiter au vestiaire. Cependant, il est revenu au jeu quelques minutes plus tard pour compléter la partie.

Lors de la visite précédente du Tricolore au FLA Live Arena à la fin décembre, Guhle est tombé au combat sur un jeu similaire impliquant Aleksander Barkov, qui a chuté sur sa jambe. Celle-ci s’est tordue et l’arrière du CH a manqué plusieurs semaines d’activités.

L’Albertain a inscrit 18 points, dont quatre buts, en 44 matchs cette saison.