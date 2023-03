Un Québécois aux portes de la NFL

Le repêchage de la NFL aura lieu à la fin du mois d’avril et le Québécois Matthew Bergeron risque assurément de faire le bonheur de l’une des 32 équipes du circuit Goodell.

Bergeron, un colosse de 6 pi 5 et 318 originaire de Victoriaville, pourrait, selon les experts, être sélectionné aussi tôt que le deuxième ou le troisième tour.

Le joueur de ligne offensive de 23 ans revient d’ailleurs du traditionnel «Combine» où il a pu faire valoir tous ses atouts et toutes ses habiletés.

«C’était vraiment une belle expérience, a souligné Bergeron, jeudi, lors de l’émission Salut Bonjour sur les ondes de TVA. Ça va faire trois mois que je me préparais pour ce moment-là. C’était une expérience inoubliable. (...) Je suis vraiment fier de ma performance. C’est sûr que c’est quelque chose que je vais chérir toute ma vie.»

Bergeron, qui porte les couleurs de l’Orange de l’Université de Syracuse, a d’ailleurs pris soin de mettre de l’avant ses capacités de meneur d’hommes lors des entrevues auxquelles il a pris part.

«Je pense que c’est dans ces moments-là que je me suis démarqué, a continué celui qui a joué au football collégial avec l’équipe du Cégep de Thetford Mines. Je pense que ma personnalité et ce que j’apporte dans la chambre des joueurs, c’est vraiment important pour moi. Être capitaine et être un leader. Je pense que je suis un leader naturel.

«Je pense que dans ces entrevues, j’ai fait passer mon point. Oui, je suis un bon athlète et un bon joueur de football, mais je suis une bonne personne et je suis quelqu’un que tu aimerais avoir dans ta chambre de joueurs.»

Le Québécois prendra maintenant part au «Pro Day» de la NFL sur le campus de son université; une autre occasion de se mettre en valeur.

