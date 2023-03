«Montembeault ne regardera plus jamais en arrière»

Samuel Montembeault a participé à 30 matchs sur 68 depuis le début de la saison.

On a vu une nette progression dans son jeu au fil du temps, ont souligné Jean-Charles Lajoie et Tony Marinaro à l’émission «JiC», jeudi.

Si bien qu’ils se sont demandé si le Québécois a l’étoffe d’être le gardien numéro un des Canadiens lorsque l’équipe redeviendra compétitive. Voyez ce débat dans la vidéo ci-dessus.

Les deux complices ont longuement louangé Montembeault, mais ils croient qu’il est d’abord et avant tout un adjoint de qualité.

«Sa progression est nette et elle continue. On ne voit pas de plafond dans son cas, a déclaré l’animateur. Mais pour avoir une vraie ambition de participer aux séries, il faut avoir le luxe d’avoir Montembeault comme numéro deux dans une équipe qui compte par exemple un Marc-André Fleury ou un Cam Talbot ou un gardien B de 28-29-30 ans. Dans la LNH d’aujourd’hui, il faut avoir un partage plus équitable, maximum 50 matchs par gardien.»

«Samuel peut faire un bon job comme adjoint jusqu’à 35 ans, a poursuivi JiC. Il a atteint ce statut. Il a démontré qu’il est capable d’être un bon gardien numéro deux dans la Ligue nationale. Il y aura toujours du travail pour lui dans les huit ou neuf prochaines saisons. Il ne regardera plus jamais en arrière.»

Marinaro est tellement impressionné par l’aplomb de «Monty» qu’il est «convaincu que Kent Hughes va le garder à Montréal pendant plusieurs saisons».