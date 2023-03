«Les séries ne faisaient pas partie de nos attentes» - Kent Hughes

Kent Hughes voit la saison de son équipe se terminer lentement mais sûrement et, si le tout constitue un échec aux yeux de certains partisans, le directeur général du Canadien de Montréal est loin d’évaluer la situation de la même façon.

Certes, le Tricolore est beaucoup mieux placé dans le derby Connor Bedard que dans la course aux séries, ses 60 petits points au classement lui valant pratiquement une élimination. Cependant, de nombreux jeunes espoirs de l’organisation ont pu montrer leur savoir-faire au sein de la Ligue nationale, ce qui inclut Juraj Slafkovsky, Kaiden Guhle et Jordan Harris. L’expérience acquise en dépit des ennuis collectifs s’avérera précieuse pour le futur.

Aussi, c’est l’une des explications des objectifs plutôt modestes de l’équipe en 2022-2023.

«Quand vous détenez la cinquième pire fiche, c’est difficile de s’asseoir en affirmant que ce fut une campagne fructueuse. Cela dit, former une équipe participant aux séries ne faisait pas partie de nos attentes, a-t-il déclaré en entrevue au réseau Sportsnet, en marge de la rencontre annuelle des DG du circuit Bettman. Nous avons eu à composer avec un nombre effarant de blessures et nous sommes demeurés compétitifs. C’était primordial pour notre développement, d’après moi. La progression de nos joueurs individuellement et notre culture ici ont été favorisées.»

Ne pas abandonner

Même si quelques périodes se sont avérées plus déprimantes que d’autres, l’équipe n’a pas lancé la serviette.

«Lorsque nous avons vécu une mauvaise passe aux Fêtes et que la compétitivité n’était pas là, ça ne représentait pas un bon environnement pour de jeunes joueurs. Cependant, aujourd’hui, il nous reste environ 15 parties et nous avons eu très peu de matchs médiocres, ce qui est très positif, a mentionné Hughes. Et notre groupe comprenait des vétérans ayant toujours cru au système de jeu. Ils ont constitué d’excellents leaders et des exemples en créant une culture qui se veut encourageante.»