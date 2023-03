Les meilleures offres de vendredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du vendredi 17 mars qui en valent le détour.

Tennis: Maria Sakkari c. Aryna Sabalenka

Ces deux joueuses du top 10 mondial sont de la même génération et se connaissent très bien. Elles en seront déjà à un huitième rendez-vous et la Biélorusse a remporté quatre de ces sept premiers duels. Sakkari a toutefois eu l’ascendant lors de leurs deux dernières confrontations, la plus récente ayant eu lieu aux Finales de la WTA, en novembre dernier. Depuis, Sabalenka a mis la main sur son tout premier titre du Grand Chelem, en Australie. Ces deux athlètes de haut niveau impressionnent grâce à leur style de jeu agressif, et elles devraient offrir un long spectacle de qualité aux amateurs à Indian Wells.

Prédiction : Total de jeux - Plus de 23,5 – 2,40

Baseball : Porto Rico c. Mexique

Porto Rico a réussi tout un tour de force pour décrocher sa place en quarts de finale de la Classique mondiale de baseball en battant la puissante République dominicaine à son dernier match de poules. Menés par Francisco Lindor et Kike Hernandez, les Portoricains ont célébré en grand leur victoire, tellement que le releveur étoile Edwin Diaz s’est blessé. Il s’agit d’une catastrophe pour la nation, mais surtout pour les Mets de New York. Le Mexique saura-t-il en profiter? Randy Arozarena a produit cinq points dans une victoire de 10 à 3 sur le Canada. Rowdy Tellez est aussi capable de grandes choses, et tout dépendra de la tenue de leurs lanceurs.

Prédiction : Victoire du Mexique – 1,72

Hockey : Rocket de Laval c. Comets d’Utica

Le club-école du Canadien de Montréal est à l’écart du portrait des séries éliminatoires et aura besoin d’un sursaut d’orgueil contre un compétiteur direct dans la course. Au sein de la section Nord de la Ligue américaine, seulement 10 points séparent les formations au deuxième et au septième rang. Comme le Rocket (58 points), les Comets (66 points) ont subi la défaite à leurs deux dernières sorties. Or, avec le gros de ses troupes à Montréal, soit Anthony Richard, Rafaël Harvey-Pinard, Alex Belzile et Jesse Ylonen, la formation lavalloise manque cruellement d’attaque. Les hommes de Jean-François Houle devront mettre les bouchées doubles.

Prédiction : Victoire des Comets d’Utica – 1,93