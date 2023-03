L’arme (pas si) secrète des Golden Knights

La vie est belle à Las Vegas alors que les Golden Knights caracolent au sommet du classement de l’Association de l’Ouest. Toutefois, la blessure subie il y a plus d'un mois par le gardien Logan Thompson aurait bien pu chambouler tous les plans de l’équipe. Mais il n’en fut rien.

Non seulement, les gardiens substituts, avec Adin Hill en tête de liste, ont fait le travail, mais l’acquisition de Jonathan Quick, des Blue Jackets de Columbus (des Kings de Los Angeles auparavant), pourrait faire la différence.

Le nouveau venu a disputé quatre rencontres devant le filet des Knights et a remporté quatre fois la victoire. S’il participera à l’effort de guerre d’ici la fin de la saison, il pourrait s’avérer une arme indispensable en séries.

«Il faut que tu respectes le gardien qui est là depuis le début de l’année. Et Vegas a une super bonne année, donc tu n’as pas le choix. Mais je te le dis, de la façon qu’il a joué en 2012 et 2014, ce que ce gardien-là est capable de faire dans les séries, il nous a volé des matchs dans chaque série, a souligné l’ex-joueur de la LNH Simon Gagné, jeudi, lors de l’émission La Poche Bleue le midi sur les ondes de TVA Sports. Je suis persuadé qu’il est capable de le faire pour une période de deux ou trois mois avec Vegas.»

Gagné connaît très bien Quick, avec qui il a remporté la coupe Stanley avec les Kings en 2012.

«[...] (En plus), tu as une chance d’affronter Los Angeles peut-être en première ronde, mais probablement plus en deuxième ronde, a continué le Québécois. Ça va être fou. Je sais ce qu’il est capable de faire et c’est toute une acquisition pour Vegas. C’est une pièce, pour moi, qui me faisait peur un peu à Vegas, même s’ils avaient une bonne année dans les filets. Je pense que Quick va être la solution pour eux.»

