«La zone payante»: le grand magasinage dans la NFL

Les dollars valsent partout, les changements d’équipe sont innombrables depuis l’ouverture du marché des joueurs autonomes, et le cirque Aaron Rodgers bat son plein. Le terme «saison morte» dans la NFL n’a jamais été si mal désigné! Heureusement, La zone payante revient avec un épisode spécial pour aider à démêler le tout.

Les compères Jean-Nicolas Gagné et Stéphane Cadorette passent tout, tout, tout au peigne fin dans ce grand retour de votre balado de football préféré.

Chaque année, la situation contractuelle de quarts-arrière étoiles attire l’attention. Cette fois, c’est Aaron Rodgers, attendant de passer des Packers aux Jets, qui fait la manchette. Le déménagement dans la Grosse Pomme n’est plus qu’une formalité pour le vétéran quart-arrière et on revient sur les dernières heures fortes en rebondissements, en plus de se pencher sur son avenir avec sa future nouvelle équipe.

L’impasse entre Lamar Jackson et les Ravens n’est pas banale non plus. Les deux clans semblent incapables de s’entendre à long terme et le mystère plane sur le dénouement. On en discute!

Toutes les équipes ont apporté des changements, qu’ils soient majeurs ou mineurs. C’est le moment de faire le tour des 32 organisations afin de voir laquelle ressort du lot jusqu’ici et qui mange son pain noir.

Cette période de l’année fascine toujours les auditeurs et nous prenons aussi le temps de répondre à leurs questions. C’est un rendez-vous!

