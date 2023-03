La conversation qui a tout changé pour Mario Cecchini

Le scandale sur les initiations dans la LHJMQ n'a jamais été une raison pour pousser Mario Cecchini à renoncer à son futur mandat.

C'est du moins ce que le commissaire a déclaré lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, jeudi.

«Avec ce qui est arrivé dans les nouvelles, c'est devenu un peu un mandat social. Sans dire que ça m'a motivé, ça ne m'a certainement pas découragé. Les défis sont tous grands et tous importants. Il faut se mettre au diapason de la société et de ce qui est acceptable, maintenant.»

Cecchini veut passer à autre chose et croit également avoir ce qu'il faut pour faire progresser le circuit.

«J'ai travaillé avec les jeunes, j'ai été associé au décrochage scolaire et j'ai travaillé avec la DPJ. Je vais toujours avoir en tête les parents des enfants de 13, 14 ou 15 ans. Il faut que la LHJMQ devienne le choix évident. Il faut qu'on rayonne.»

Celui qui est encore, pour le moment, président par intérim des Alouettes de Montréal a raconté qu'une conversation avec sa fille avait tout changé et lui avait donné le courage de se lancer dans cette nouvelle aventure.

«J'ai quitté les Alouettes le 19 décembre et le 23 décembre je recevais un appel d'un ami de la LHJMQ. La transition avait été annoncée sur 18 mois. Il me disait d'y penser comme il faut car il pensait que je pouvais faire l'affaire. J'étais au chalet et j'en ai parlé avec ma fille. Elle me regardait avec des grands yeux et me disait que c'était ce que j'avais toujours voulu faire. Ça m'a fait réfléchir.»

En ce qui concerne le fait que le gouvernement de Québec tente de s'immiscer de plus en plus dans les affaires de la LHJMQ, Cecchini affirme qu'il n'est pas contre une certaine collaboration avec eux.

«Je suis heureux des premiers pas. J'ai été invité à rencontrer la ministre Charest. On va certainement parler des bagarres, mais on va prendre le temps de parler des autres enjeux aussi. À la base, je ne suis jamais réfractaire si quelqu'un est là pour les bonnes raisons. Je pense que la jeunesse québécoise est une bonne raison. C'est notre intérêt de travailler ensemble dans le même sens.»

Voyez l'entrevue en question dans la vidéo ci-dessus.