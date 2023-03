Ce qu'il manque à «Ovi» pour rejoindre Gretzky

L’attaquant Alexander Ovechkin a effectué mercredi un autre pas vers la marque du plus grand nombre de buts en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et s’il maintient la cadence pendant deux autres saisons, il dépassera Wayne Gretzky et ses 894 buts.

Le joueur-vedette des Capitals de Washington a récolté un filet et une mention d’aide dans la victoire de 5 à 4 en fusillade contre les Sabres de Buffalo. Du même coup, il a porté à 817 son total au sein du circuit Bettman. Avec 13 rencontres à disputer d’ici la fin du calendrier régulier, le Russe devrait réduire un peu plus l’écart le séparant de l’ex-numéro 99.

Or, avec 37 buts au compteur cette saison, rien ne laisse présager une baisse de régime, à moins qu’une blessure ne vienne contrecarrer ses plans. Aussi, il pourrait offrir une 13e récolte de 40 réussites ou plus, ce qui surpasserait le record de 12 établi une première fois par Gretzky. Accusant un retard de 77 buts sur le premier rang de tous les temps, il aura besoin de probablement une autre campagne de 40 filets pour s’approcher de l’ancien pivot légendaire, à moins de prolonger son parcours de quelques années supplémentaires.

Par ailleurs, la LNH a précisé qu’Ovechkin a dépassé l’ex-Capital Mike Gartner au quatrième échelon de l’histoire avec un 402e but marqué à domicile.

-Les partisans du Canadien de Montréal pourront le voir à l’œuvre au Centre Bell pour la seule fois de la saison le 6 avril.