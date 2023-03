Ce n’est plus le temps de sourire!

Publié aujourd'hui à 08h17

Mis à jouraujourd'hui à 08h17

Dans le sport professionnel, les résultats font foi de tout. Autant les athlètes que les entraîneurs et les dirigeants ne devraient vivre que pour la victoire. Jouer pour jouer, ce n’est jamais intéressant. Il faut jouer pour gagner et rien d’autre.

Je comprends très bien que les Canadiens sont en reconstruction, mais il faut arrêter de se complaire dans la défaite. Il faut que ce soit une philosophie de l’organisation. Si les joueurs sentent que la haute direction ne s’en préoccupe pas, ça se reflètera sur eux.

Implanter une culture d’entreprise gagnante est primordial pour aider les jeunes à poursuivre leur développement et ainsi passer à l’étape suivante du processus de reconstruction en cours.

Dès la saison prochaine, tous les membres de l’organisation devront apprendre à détester perdre. Chaque défaite devrait faire mal. On ne doit plus se contenter seulement de victoires morales. Sinon, ce sera impossible de progresser.

Présentement, on dirait que le résultat importe peu. La série de sept revers ne semblait pas déranger grand monde dans l’équipe. Même Martin St-Louis était tout sourire en conférence de presse alors que le CH accumulait les défaites. C’est rare que tu voies une telle attitude. Mettons que ce n’était pas mon genre lorsque je dirigeais! Il faut cependant dire que, contrairement à St-Louis, mon mandat a toujours été de participer aux séries éliminatoires.

Il était temps!

Le pain et le beurre d’un «coach», c’est la victoire. Celle de mardi contre les Penguins fait donc le plus grand bien au groupe.

Même si les Canadiens n’ont pas offert une prestation extraordinaire et que leurs adversaires les ont dominés, le résultat positif enlève une certaine pression des épaules de tout le monde.

Encore une fois, le gardien a fait la différence. Le match à Pittsburgh s’est joué devant le filet. Si Samuel Montembeault a été solide, réalisant plusieurs gros arrêts, Tristan Jarry, lui, en a arraché et a même été remplacé par Casey DeSmith après la première période.

Depuis le début de la saison, je trouve que Montembeault et Jake Allen font de l’excellent travail et donnent une chance à l’équipe de rester dans le match soir après soir.

Attention : danger

Il reste un mois d’ici la fin du calendrier pour décider quels joueurs méritent d’être de retour avec l’équipe l’année prochaine. Jeff Gorton et Kent Hughes doivent déjà avoir une bonne idée des joueurs qui resteront et de ceux qui partiront.

Après avoir croupi dans les bas-fonds pendant deux saisons, il sera temps en 2023-2024 de monter d’une coche et de passer à l’étape suivante. Et la seule manière d’y parvenir, c’est en ayant une attitude gagnante.

Le CH doit se considérer chanceux d’évoluer dans un marché aussi passionné de hockey que celui de Montréal avec des partisans inconditionnels. Pour l’instant, ils acceptent eux aussi les défaites sans trop rouspéter, mais ils ne seront pas patients éternellement.

Il ne faudrait surtout pas assister à un désintéressement du public. C’est un danger qui guette le club.

D’ailleurs, on perçoit déjà de l’indifférence de la part d’une partie de la population, comme le prouve la baisse considérable des cotes d’écoute à la télévision.

Je l’ai moi-même constaté dans mon cercle d’amis. Même s’ils sont des amateurs de hockey, ils sont nombreux à ne plus regarder les matchs. Je ne les blâme pas. C’est tout à fait normal, étant donné que les Canadiens jouent juste pour jouer, étant écartés du portrait des séries.

Ce serait totalement différent s’il y avait un enjeu et que l’équipe était impliquée dans la course aux éliminatoires. Mais on est très loin de ça...

Dans les circonstances, les Canadiens sont privilégiés d’avoir toujours une aussi grande couverture médiatique et de réussir à remplir le Centre Bell. Même si le club est en pleine reconstruction, les gens sont encore au rendez-vous. C’est un exploit en soi.

L’équipe se doit de progresser la saison prochaine. On se croise les doigts, car les partisans le méritent.

