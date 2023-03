À VOIR: Kean s’entraîne en réalité virtuelle

Après six mois d’inactivité, Simon Kean remontera finalement dans le ring jeudi prochain au Cabaret du Casino de Montréal.

En préparation de son duel de poids lourds contre l’Américain Eric Molina (29-8-0, 21 K.-O.), le Trifluvien à la fiche de 22-1-0 (21 K.-O.) a utilisé de nouvelles méthodes d’entraînement.

C’est d’ailleurs dans un centre de réalité virtuelle, le MontVR de Trois-Rivières, qu’il a donné rendez-vous au journaliste de TVA Sports Andy Mailly-Pressoir, jeudi.

C’est là que Kean met en pratique l’entraînement cérébral qu’il suit à la clinique Neuractiv de Trois-Rivières. Notre reporter a lui aussi essayé la technologie... avec moins de succès. À voir dans la vidéo ci-dessus, tirée de l’émission «JiC».

Kean et Molina devaient initialement s’affronter le 16 décembre à Shawinigan, mais le Québécois avait déclaré forfait en raison d’une blessure au dos.

Christian Mbilli et Mary Spencer seront également en action dans cet événement présenté par Eye of the Tiger Management.

Mbilli (23-0-0, 20 K.-O.) défendra ses titres continental des Amériques du WBC et WBA international des poids super-moyens contre l’Équatorien Carlos Gongora (21-1, 16 K.-O.).

De son côté, Spencer (7-1-0, 5 K.-O.) se mesurera à la Vénézuélienne Ogleidis Suarez. À son dernier combat, en décembre, elle s’était inclinée devant la Belge Femke Hermans, qui avait ainsi mis la main sur la ceinture mondiale IBO des super-mi-moyennes.