Un voyage désastreux pour les Sénateurs

Au cœur de la course pour une place en séries éliminatoires dans l’Association de l’Est de la Ligue nationale, les Sénateurs d’Ottawa ont choisi un bien mauvais moment pour tomber à plat.

Mardi soir, la formation de l’entraîneur-chef D.J. Smith a baissé pavillon 6 à 3 contre les Oilers à Edmonton. Il s’agissait d’une quatrième défaite dans une séquence de cinq matchs sur les patinoires adverses.

Pendant ce périple, les «Sens» ont défait le Kraken de Seattle, mais ils n’ont pas été de taille pour les Blackhawks de Chicago, les Canucks de Vancouver, les Flames de Calgary et les Oilers.

En combinant les pointages de ces cinq matchs à l'extérieur, les Sénateurs ont été dominés 25 à 11. La formation ottavienne a par conséquent perdu du terrain dans la course donnant accès aux séries.

Avant le voyage, les hommes de Smith étaient à trois points des Penguins de Pittsburgh et à quatre points des Islanders de New York, les deux clubs qui occupent les places réservées aux équipes repêchées dans l’Est.

Avant les affrontements de mercredi, les Sénateurs accusaient un retard de huit points sur les «Pens» et de six points sur les «Insulaires».

Des signes de découragement

Plus le dernier voyage progressait, plus la tension était palpable chez les «Sens».

«Je ne sais même plus quoi dire en ce moment. Nous ne partageons pas assez la rondelle, nous ne créons pas de revirements et nous perdons toujours le disque et il finit par se retrouver au fond de notre filet», a déclaré avec frustration l’attaquant Tim Stützle dimanche, lors des conférences de presse qui ont suivi la défaite de 5 à 1 contre les Flames.

L’entraîneur-chef a essayé d’être plus positif que son patineur, mais en est venu au même constat après le revers contre les Oilers.

«Je trouve que nous avons travaillé fort et que nous avons obtenu plusieurs chances, a dit Smith. Je devrai regarder la vidéo du match, mais je pense que c’était assez égal et que nous avions peut-être même l’avantage. C’est juste que nous faisons des erreurs qui se terminent dans notre filet.»

Un absent de taille

Les Sénateurs ont aussi eu la lourde tâche d’affronter les Oilers sans leur meilleur défenseur : Thomas Chabot.

Le Québécois s’est blessé au bas du corps pendant le duel contre les Flames en bloquant un tir. Il a tenté de sauter sur la glace pendant l’entraînement matinal de mardi, mais il a quitté la surface glacée très rapidement.

Pour l’instant, on ne connaît pas la gravité de la blessure de Chabot dont l’état de santé sera évalué au retour de l'équipe dans la capitale fédérale.

Le natif de Sainte-Marie est de loin le joueur le plus utilisé par Smith chez les Sens, lui qui passe en moyenne 25 min 18 s par match sur la patinoire. Il est également le sixième meilleur pointeur des siens, ayant amassé neuf buts et 27 mentions d’aide pour 36 points en 61 rencontres.