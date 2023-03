Richard mérite un vrai test

L’ancien attaquant des Canadiens Maxim Lapierre n’a pas beaucoup de critiques à formuler au sujet de la façon dont est dirigée l’organisation montréalaise, cette saison, sauf peut-être sur un point : l’utilisation de l’attaquant Anthony Richard.

Selon lui, le patineur québécois de 26 ans, qui a fort bien fait avec le Rocket dans la Ligue américaine cette année, mériterait d’être mieux entouré et d’obtenir un peu plus de temps de jeu avec le grand club. Richard a donné la victoire aux Canadiens grâce à un très beau but, mardi, même s’il n’a eu droit qu’ à un peu plus de sept minutes sur la patinoire.

«Je ne comprends pas pourquoi on ne l’utilise pas plus, pourquoi on ne le teste pas pour vrai, a-t-il souligné, mercredi, à "JiC". C’est tout un joueur de hockey. Est-ce que ça se peut que ça ne fonctionne pas? Ça se peut, mais cette année, c’est le temps de tester ces joueurs-là. C’est un gars d’ici, il est rapide et cadre parfaitement dans la mentalité du Canadien.»

Assis à côté de lui, son ancien coéquipier Guillaume Latendresse était plutôt d’accord.

«Richard va prendre confiance à mesure qu’on va lui donner des opportunités, et avec sa vitesse, il ne se mettra jamais dans le trouble», a-t-il avancé.

«C’est le type de joueur de la nouvelle Ligue nationale, il faut juste lui donner de l’expérience, le mettre dans des situations critiques pour le faire grandir», a ajouté Latendresse, qui croit que Richard doit laisser «une carte de visite» durant son rappel actuel.

Voyez la discussion complète en vidéo principale.