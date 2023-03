Paul Maurice se méfie

Deux matchs à sens unique. Voilà comment on peut qualifier les deux premières confrontations de la saison entre les Panthers et le Canadien. Des matchs remportés 7 à 2 et 6 à 2 par les Floridiens.

Malgré la nette domination de son équipe, Paul Maurice se garde bien de prendre ses prochains adversaires à la légère. Surtout après les avoir vus surprendre les Penguins de Pittsburgh qui, à l’instar de sa formation, sont au cœur de la lutte pour une place en séries éliminatoires.

« On les prend très au sérieux. Ils ont remporté une belle victoire, mardi soir, dans un édifice qui n’est pas commode. En plus, c’était un deuxième match en autant de soirs », a rappelé l’entraîneur-chef des Panthers.

« Et dans leurs matchs précédents, même s’ils ont perdu, ils ont été dans le coup jusqu’à la fin. Tu vois qu’ils développent une culture et de bonnes habitudes de travail », a-t-il poursuivi.

Crédit photo : Getty Images via AFP

Une équipe reposée

Le Tricolore, qui disputera une troisième rencontre en quatre soirs, affronta une équipe grandement reposée. Vainqueurs dans trois de leurs quatre derniers matchs, les Panthers n’ont pas joué depuis samedi.

Une pause appréciée, mais qui peut devenir un couteau à double tranchant.

« C’est un peu bizarre. Oui, on a mérité de passer du temps à la maison et de se reposer, mais le défi d’une pause comme celle-ci en plein milieu d’une saison, c’est de revenir à point dans notre jeu et rapide », a indiqué Maurice.

Autre particularité du calendrier, les Panthers ont pratiquement passé tout le mois de janvier sur les patinoires adverses. Un déséquilibre faisant en sorte que 13 des 20 derniers matchs de la saison de la formation floridienne auront été disputés domicile.

« J’aime notre jeu sur la route dernièrement, mais on a été une très bonne formation à domicile cette saison. En plus, on est en santé après avoir été affaibli par les blessures pendant de longues périodes. »

Quand on tente désespérément de rejoindre le groupe qui prendra part aux séries éliminatoires, c’est un avantage qu’on ne peut négliger.

Arrivés de Pittsburgh au cours de la nuit, les joueurs du Canadien ont obtenu congé d’entraînement.