Paris sportifs: les meilleures offres de jeudi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du jeudi 16 mars qui en valent le détour.

Baseball : Italie c. Japon

Même si l’Italie a causé toute une surprise en terminant deuxième de son groupe à la Classique mondiale de baseball, la tâche risque d’être beaucoup trop grande face aux Japonais en rencontre éliminatoire. Shohei Ohtani et ses coéquipiers ont remporté leurs quatre duels, n’accordant au passage que huit petits points. Le Japon est d’ailleurs le seul pays à être demeuré parfait lors des poules, avec le Venezuela. Les Italiens ont vaincu les Pays-Bas et Cuba, mais se sont inclinés face à Panama et Taïwan. Deux représentants du pays du soleil levant ont produit huit points jusqu’à présent – un sommet –, soit Ohtani et Masataka Yoshida.

Prédiction : Victoire du Japon par plus de 4,5 points – 1,97

Hockey : Bruins de Boston c. Jets de Winnipeg

Les Jets sont au cœur d’une séquence de matchs face à des géants. L’équipe qui lutte pour une place en séries éliminatoires s’est frottée au Wild du Minnesota, aux Panthers de la Floride, au Lightning de Tampa Bay et aux Hurricanes de la Caroline, s’en sortant avec une fiche de 2-2. Leur prochain défi est la bête blessée, les Bruins. La meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey cette saison a perdu trois de ses quatre derniers duels. Boston doit retrouver le droit chemin pour arriver en séries en confiance, et ruiner la journée des Jets pourrait être la solution. Le gardien Connor Hellebuyck devrait être devant le filet à Winnipeg, mais il a été capable du meilleur comme du pire récemment. Sa moyenne de buts alloués de 3,82 en mars en témoigne...

Prédiction : Victoire des Bruins de Boston – 1,58

Hockey : Canadien de Montréal c. Panthers de la Floride

Si le match de mercredi entre le Canadien et les Panthers se déroule de la même façon que leurs deux premières confrontations cette saison, il faudra s’attendre à beaucoup de buts. Le 29 décembre, les gros chats l’avaient emporté 7 à 2. Ils avaient de nouveau vaincu le Tricolore 6 à 2, le 19 janvier. Le CH est également inspiré cette semaine avec six buts aux dépens des Penguins de Pittsburgh, mardi. Denis Gurianov a d’ailleurs touché la cible à ses trois dernières sorties. Du côté des Panthers, Matthew Tkachuk (six points en deux matchs) sera à surveiller.

Prédiction: Plus de 7,0 buts (incluant la prolongation et la fusillade) – 2,05