LNH: pas question d’expansion immédiate

Comme il le fait annuellement à la conclusion des rencontres des directeurs généraux, le commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH), Gary Bettman, a tenu un point de presse afin de dévoiler plusieurs informations dignes d’intérêt, mercredi.

Au nombre des multiples sujets abordés par les journalistes, il y a celui de l’expansion et il ne faut pas s’attendre à voir la LNH élargir ses cadres à 34 formations très bientôt. Questionné au sujet de l’arrivée potentielle de Houston et d’Atlanta, Bettman a mentionné que son organisation n’est pas en mode actif dans ce dossier. Conséquemment, le retour du circuit à Québec est loin de constituer une réalité en devenir, la petitesse de la population locale et le poids économique représentant des facteurs défavorables à la Vieille Capitale, comme l’a mentionné le grand patron des Bruins de Boston, Jeremy Jacobs, en 2018.

Puis, à propos des changements plausibles au format des séries éliminatoires, le commissaire a simplement déclaré que «ça fonctionne bien», mettant fin aux spéculations.

Le plafond

Toujours au menu des entretiens entre Bettman et les médias, la hausse du plafond salarial sera plutôt minime en 2023-2024, soit de 1 million $ d’après les prévisions du circuit. La limite par équipe est de 82,5 millions $ cette année après une première croissance en trois ans. Le tout valide en quelque sorte les attentes de quelques sources proches de la LNH que le journaliste du réseau Sportsnet Elliotte Friedman avaient évoquées en septembre dernier.

Ainsi, il précisait que le plafond devrait passer à 83,5 millions l’an prochain, ce qui sera vraisemblablement le cas, puis à 87,5 ou 88 millions $ lors de la campagne subséquente. Le total grimperait à 92,5 millions $ environ en 2025-2026. Pour la saison à venir, Bettman a néanmoins ouvert la porte à des négociations avec l’Association des joueurs et son nouveau directeur général, Martin J. Walsh, susceptibles de mener à une hausse plus significative.

Dates importantes

Par ailleurs, Bettman a confirmé que les prochaines séries éliminatoires s’entameront le lundi 17 avril; la chaîne TVA Sports diffusera en exclusivité au Québec les rencontres d’après-saison. La finale de la Coupe Stanley commencera le 3 juin, tandis que la loterie du repêchage amateur, attendue par plusieurs partisans du Canadien de Montréal, est fixée au 8 mai.

Pour ce qui est justement de l’encan lui-même, il aura lieu les 28 et 29 juin, exceptionnellement un mercredi et un jeudi. Le lundi précédent, la LNH tiendra son gala annuel de remise des prix. L’ouverture du marché des joueurs autonomes est prévue le 1er juillet.

À propos du processus de vente des Sénateurs d’Ottawa, Bettman s’attend à une conclusion dans les prochaines semaines. La liste des acheteurs potentiels a été réduite plus tôt ce mois-ci. Le propriétaire minoritaire du Canadien Michael Andlauer fait partie des gens d’affaires en lice.