Même si Denis Gurianov a marqué trois buts en trois matchs, il en faudra plus pour impressionner Joël Bouchard.

Lors de son segment à l'émission «La Poche Bleue le midi», mercredi, l'ancien pilote du Rocket de Laval est revenu sur des commentaires qui ont circulé sur les médias sociaux suite à sa prise de position sur l'attaquant russe dans l'émission de Jean-Charles Lajoie, mardi soir.

«Il a 10 buts dans les deux dernières années. On s'en reparlera quand il en aura marqué 50. Le poil des bras ne me lève pas. Je vois pourquoi il a été échangé contre Dadonov. Je suis d'accord avec ce que Martin St-Louis a dit. Je suis 100% d'accord que la rondelle sort vite de sa palette. Il disait qu'il avait hâte de s'assoir avec lui pour travailler son jeu. J'ai hâte qu'il commence à le faire, mais ça ne changera pas.»

Selon Bouchard, la contribution de Gurianov doit aller au-delà des points pour qu'il mérite la chance de revenir la saison prochaine.

«Dans le hockey, c'est les plus et les moins. S'il veut jouer comme ça, qu'il en marque 50, pas 12 ou 20. Il y a des gars qui marquent 10 buts et qui sont plus importants à une équipe que des gars qui marquent 20 buts. C'est la façon dont tu vas le faire. Il peut en marquer cinq dans les cinq prochains matchs et ça ne me dérangerait pas.»

L'analyste estime également que l'attaquant russe peut bénéficier d'un contexte beaucoup plus favorable à Montréal que ce qu'il avait avec les Stars.

«C'est dans une cause perdante avec une équipe perdante. Il a toutes les opportunités. Regardez les statistiques avec Dallas, les gars comme ça vont ramasser des points s'ils jouent beaucoup. Je ne dis pas de ne pas le prendre, mais à trois millions, son jeu est mieux d'augmenter.»

Bouchard conclut en affirmant que Gurianov n'avait pratiquement aucune valeur sur le marché des transactions.

«S'ils avaient pu avoir un choix de troisième ronde pour Gurianov, ils l'auraient pris. Il n'y a pas personne qui voulait donner ça. C'est un échange un pour un, avec un gars qui s'en va, et il fallait ramasser 50% du salaire. Entre lui et un choix de septième ronde, j'aurais probablement pris lui parce que les Canadiens ont déjà beaucoup de choix au repêchage.»

Voyez le segment en question dans la vidéo ci-dessus.