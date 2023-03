Le «mystère» Monahan, qui ne reviendra probablement pas au jeu cette saison

Plus les jours et les semaines passent, plus il devient clair que le vétéran du CH Sean Monahan, à l’écart du jeu depuis 14 semaines en raison d’une variété de pépins physiques, ne parviendra pas à renouer avec l’action avant la fin de la saison.

Évoquant un «mystère» au sujet du centre de 28 ans, le reporter de TVA Sports Renaud Lavoie a expliqué, mercredi à «JiC», que l’ancien des Flames aura des questions importantes à se poser dans les prochaines semaines.

«Personne, chez les Canadiens, n’a mis une croix sur une présence de Sean Monahan d’ici la fin de la saison», a-t-il d’abord indiqué, avant de préciser que l’attaquant n’a toutefois toujours pas recommencé à patiner.

«Ça prend un minimum de trois ou quatre semaines pour se remettre en forme (...) force est d’admettre qu’il est déjà un peu trop tard pour penser à un retour au jeu (cette saison)», a-t-il ensuite expliqué.

Maintenant, Monahan doit surtout se demander quelle est la meilleure décision qu’il peut prendre au point de vue médical pour espérer jouer dans la Ligue nationale la saison prochaine, a enchaîné notre collègue.

«On connaît ses problèmes à l’aine, aux hanches et depuis (qu’il est à l’écart du jeu), il n’y a plus rien qui fonctionne», a-t-il énoncé.

«Ce n’est pas une situation facile pour un athlète de très niveau qui doit se poser la question suivante : "est-ce que je vais encore jouer au hockey?". Je ne dis pas que sa carrière est terminée, mais il faut qu'il prenne la bonne décision dans les prochains jours et semaines, pour s'assurer que sa carrière se poursuive.»

