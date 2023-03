Félix Auger-Aliassime sauve 6 balles de match et l'emporte

Le Québécois Félix Auger-Aliassime est passé très proche de plier bagage au tournoi de tennis d’Indian Wells durant la nuit de mardi à mercredi, mais il a gagné les bons points au moment crucial pour filer en quart de finale.

Le huitième joueur mondial a peiné devant l’Américain Tommy Paul (19e), qu’il a défait en trois manches de 3-6, 6-3 et 7-6 (6), mardi très tard. Effectivement, «FAA» a mis 2 h 46 min s pour régler le cas de son coriace adversaire et surtout, il a sauvé six balles de match.

L’athlète de l’unifolié a certes claqué les 12 as de la rencontre, mais il s’est compliqué la vie avec sept doubles fautes. Chaque homme a réussi deux bris.

«Je suis demeuré positif, je gardais espoir en me disant que je n’étais pas loin et que je pouvais revenir, a déclaré le vainqueur au site de l’ATP. À la fin, lorsque vous êtes en retard 0-40 sur votre service, vous savez que si vous pouvez empocher le premier point, puis bien servir, encore et encore, on peut revenir à égalité.»

Les 6 (!) balles de match sauvées par Félix Auger-Aliassime face à Tommy Paul avant de l'emporter à Indian Wells. 🍿🇨🇦pic.twitter.com/SdipbqN0al — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) March 15, 2023

«Vous prenez les points un à la fois. Ça semble un cliché, mais ça fonctionne; en voilà la preuve. Je suis très heureux d’avoir réussi. Le sentiment est bizarre.»

Au prochain tour, le Québécois croisera le fer avec un gros morceau, en l’occurrence l’Espagnol Carlos Alcaraz, qui a vaincu le Britannique Jack Draper. Une blessure a forcé celui-ci à quitter le court après 46 minutes de jeu, au moment où il tirait de l’arrière 6-1 et 2-0.

Ayant atteint les quarts dans chacun de ses six derniers rendez-vous de catégorie Masters 1000, Auger-Aliassime affrontera Alcaraz, deuxième joueur de l’ATP, une quatrième fois en carrière et en dépit du classement favorable de son rival, il l’a défait à chaque occasion jusqu’ici.

Par ailleurs, il pourra rester bien actif, mercredi, car il disputera un match de troisième tour en double aux côtés du Canadien Denis Shapovalov. Le duo se mesurera à l’Indien Rohan Bopanna et à l’Australien Matthew Ebden.