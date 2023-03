F1: déjà une pénalité pour Charles Leclerc

Le pilote de Ferrari Charles Leclerc sera pénalisé de dix places dimanche au Grand Prix d'Arabie saoudite après le remplacement d'un composant électronique lors du GP de Bahreïn, ont annoncé mercredi l'écurie de Formule 1 et les organisateurs.

La Scuderia avait dû remplacer une première fois ce composant électronique avant le premier GP de la saison, et une seconde fois avant la course prévue sur le circuit de Jeddah, alors que le règlement ne permet qu'un seul remplacement par saison pour un même composant, au risque d'un déclassement de dix places, a précisé Formula One.

Dimanche à Bahreïn «nous avons eu deux problèmes différents» l'un avant et l'autre pendant la course, a expliqué à des journalistes le chef de l'écurie Ferrari, Frédéric Vasseur. «Malheureusement, à chaque fois c'était l'unité de contrôle, l'ECU», a-t-il ajouté.

«Nous n'avons jamais vécu ce genre de choses, j'espère que c'est maintenant sous contôle mais nous avons fait une analyse profonde de cet incident», a souligné l'ingénieur français.

«Nous devons malheureusement prendre la pénalité à Jeddah car nous n'avons que deux unités de contrôle pour la saison», a-t-il dit.

Ce souci mécanique a forcé le jeune pilote monégasque à l'abandon au dernier tiers de la course alors que Ferrari était attendue cette saison comme la principale rivale des Red Bull.

Leclerc compte déjà 25 points de retard sur Max Verstappen mais, selon Frédéric Vasseur, «il est évident qu'il reste motivé, nous n'avons disputé qu'une course sur les 23» du calendrier.